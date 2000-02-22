Раздел: Культура
Тина Кароль похвасталась стройными ножками
Тина Кароль не была бы собой, если бы не интриговала время от времени фанатов
Тина Кароль на достигнутых результатах не останавливается! Не так давно певица вызвала нешуточную волну восхищения со стороны преданных поклонников, поделившись с ними бекстейджем новой модной фотосессии, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
При этом все опубликованные снимки отличаются подчеркнутой откровенностью. Но стоит заметить - без пошлости. К примеру, Кароль опубликовала полуобнаженные фото. Тогда певица появилась в шелковом боди, декорированном камнями "Сваровски".
На новых снимках Тина позирует в очередном стильном, но не менее провокационном луке. На певице - свободные короткие шорты и топ с манящим декольте от украинского бренда Аrtemklimchuk. Образ дополняет плащ терракотового цвета, а также уже знакомые нам по предыдущим съемках туфли-лодочки Louis Vuitton.
Прическа - классические для образа Кароль объемные локоны, кокетливо спадающие на плечи. А также фирмовая красная помада - без нее никак.
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И все же внимание поклонников привлекли стройные ножки Кароль. Подписчики буквально в один голос отметили, что у Тины отличная фигура. И ей нужно чаще демонстрировать длинные ноги.
Тина Кароль на достигнутых результатах не останавливается! Не так давно певица вызвала нешуточную волну восхищения со стороны преданных поклонников, поделившись с ними бекстейджем новой модной фотосессии, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
При этом все опубликованные снимки отличаются подчеркнутой откровенностью. Но стоит заметить - без пошлости. К примеру, Кароль опубликовала полуобнаженные фото. Тогда певица появилась в шелковом боди, декорированном камнями "Сваровски".
На новых снимках Тина позирует в очередном стильном, но не менее провокационном луке. На певице - свободные короткие шорты и топ с манящим декольте от украинского бренда Аrtemklimchuk. Образ дополняет плащ терракотового цвета, а также уже знакомые нам по предыдущим съемках туфли-лодочки Louis Vuitton.
Прическа - классические для образа Кароль объемные локоны, кокетливо спадающие на плечи. А также фирмовая красная помада - без нее никак.
Читайте также: Исхудавшая Лили Коллинз похвасталась стройными ножками
И все же внимание поклонников привлекли стройные ножки Кароль. Подписчики буквально в один голос отметили, что у Тины отличная фигура. И ей нужно чаще демонстрировать длинные ноги.
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