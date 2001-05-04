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Раздел: Культура  
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Ольга Сумская показала новую фотографию с дочерью

Ольга Сумская показала новую фотографию с дочерью На фотографии и мама, и дочь выглядят очень естественно.

В свое время Ольга Сумская неоднократно признавалась в интервью, что сожалеет о том, что уделяла дочерям очень мало внимания, когда они были маленькими, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Вероятно, сейчас популярная актриса пытается наверстать упущенное и регулярно проводит время с Антониной и Анной. По крайней мере, об этом свидетельствуют ее фото на официальной странице в Instagram.

Так, несколько дней назад Ольга вместе с Тоней высадили любимое дерево актрисы на Пейзажной аллее в Киеве. Конечно, активности известных красавиц не могли не попасть на фото. Красавицы, и так похожи!

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"Мои любимые сакуры. Вместе с дочкой сажали здесь одну из этих прекрасных сакур. Пейзажная аллея во всей своей красе!", - написала под фотографией Ольга.

Ольга Сумская показала новую фотографию с дочерью
Ольга Сумская показала новую фотографию с дочерью
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 Теги: Ольга Сумская, дочь

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