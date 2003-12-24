Раздел: Курьезы
Пожилая пенсионерка случайно украсила ёлку стрингами
74-летняя жительница Ирландии перепутала упаковку для нижнего белья с новогодними шариками и приобрела их для украшения елки.
В магазине новогодних игрушек она купила елочные шары, и только потом стало известно, что в этих шарах продавались трусики-стринги. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
Подвох заметила внука пенсионерки — Алекс Бирмингем, которая и рассказала о том, что произошло на своей странице в Twitter.
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— Моя 74-летняя бабушка купила елочные игрушки в магазине бытовых товаров. Когда я присмотрелась к украшениям уже на елке, заметила, что внутри шаров — блестящие стринги. Всем «вульгарного Рождества», — написала девушка под фотографиями.
В магазине новогодних игрушек она купила елочные шары, и только потом стало известно, что в этих шарах продавались трусики-стринги. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novostiua.net.
Подвох заметила внука пенсионерки — Алекс Бирмингем, которая и рассказала о том, что произошло на своей странице в Twitter.
Читайте также: Пожилая американка объехала на велосипеде 7 стран
— Моя 74-летняя бабушка купила елочные игрушки в магазине бытовых товаров. Когда я присмотрелась к украшениям уже на елке, заметила, что внутри шаров — блестящие стринги. Всем «вульгарного Рождества», — написала девушка под фотографиями.
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