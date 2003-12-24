Раздел: Курьезы
Лободу жестко высмеяли в новой пародии
Роль певицы исполнила Леся Никитюк.
В новом выпуcке шоу "Вечерний Киев" юмористы студии "Квартал 95" высмеяли опальную украинскую певицу Светлану Лободу. Видео (с 1:00:00) появилось в YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК,
В Лободу перевоплотилась экс-ведущая шоу "Орел и решка" Леся Никитюк.
По сюжету, звезда попадает в больницу Дрогобыча прямо с выступления на новогоднем корпоративе: там с ней случается "неприятность", когда пробка от шампанского попадает в ее силиконовую грудь.
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Врач, которого сыграл Евгений Кошевой, предлагает ей смешные варианты решения проблемы. А сама Лобода сетует, что приехала в Дрогобыч, потому что это единственный город, из которого ее еще не выгнали.
В новом выпуcке шоу "Вечерний Киев" юмористы студии "Квартал 95" высмеяли опальную украинскую певицу Светлану Лободу. Видео (с 1:00:00) появилось в YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК,
В Лободу перевоплотилась экс-ведущая шоу "Орел и решка" Леся Никитюк.
По сюжету, звезда попадает в больницу Дрогобыча прямо с выступления на новогоднем корпоративе: там с ней случается "неприятность", когда пробка от шампанского попадает в ее силиконовую грудь.
Читайте также: Сеть сходит с ума от новой оптической иллюзии
Врач, которого сыграл Евгений Кошевой, предлагает ей смешные варианты решения проблемы. А сама Лобода сетует, что приехала в Дрогобыч, потому что это единственный город, из которого ее еще не выгнали.
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