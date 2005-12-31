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Раздел: Курьезы  
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Якутский умелец порадовал скульптурой из специфичного материала

Якутский умелец порадовал скульптурой из специфичного материалаЖитель якутского села Уолбы Михаил Боппосов вновь поразил россиян своим мастерством лепить из навоза скульптуры. Совсем недавно он вылепил из навоза символ 2018 года - собаку в будке. А в этот раз он создал целую собачью упряжку.


Фотографии "чудо-скульптур" уже опубликованы в СМИ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Час Пик.

Якутский умелец порадовал скульптурой из специфичного материала


На лепку собачьей упряжки умелец израсходовал почти 100 кг навоза. В композицию входит упряжка из семи собак, сани и чум.

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Для инсталляции Боппосов использовал только "натуральный материал" - навоз, сухую траву и палки.
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 Теги: навоз, скульптура

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Сегодня, 06:37 » Автор: Наталья Кошелева
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