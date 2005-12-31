Раздел: Курьезы
Якутский умелец порадовал скульптурой из специфичного материала
Житель якутского села Уолбы Михаил Боппосов вновь поразил россиян своим мастерством лепить из навоза скульптуры. Совсем недавно он вылепил из навоза символ 2018 года - собаку в будке. А в этот раз он создал целую собачью упряжку.
Фотографии "чудо-скульптур" уже опубликованы в СМИ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Час Пик.
На лепку собачьей упряжки умелец израсходовал почти 100 кг навоза. В композицию входит упряжка из семи собак, сани и чум.
Читайте также: "Якутский серфинг": уморительные демотиваторы утра
Для инсталляции Боппосов использовал только "натуральный материал" - навоз, сухую траву и палки.
Фотографии "чудо-скульптур" уже опубликованы в СМИ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Час Пик.
На лепку собачьей упряжки умелец израсходовал почти 100 кг навоза. В композицию входит упряжка из семи собак, сани и чум.
Читайте также: "Якутский серфинг": уморительные демотиваторы утра
Для инсталляции Боппосов использовал только "натуральный материал" - навоз, сухую траву и палки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
559
0
Оставьте свой комментарий