» » Жители городка Коромандел построили остров, чтобы спокойно выпить в новогоднюю ночь
Раздел: Курьезы  
0

Жители городка Коромандел построили остров, чтобы спокойно выпить в новогоднюю ночь

Жители городка Коромандел построили остров, чтобы спокойно выпить в новогоднюю ночьНесколько жителей новозеландского города Коромандел построили искусственный остров, для того чтобы в новогодние праздники избежать запрета употреблять алкогольные напитки в общественных местах.

Во время отлива в устье реки Тайруа энтузиасты насыпали остров из песка. На нем находчивые люди разместили стол для пикника и ящик со льдом для охлаждения напитков. Во время прилива холм оказался окружен водой, и собравшиеся начали шутить, что теперь они находятся в "международных водах" - и, таким образом, освобождены от соблюдения официального запрета на распитие спиртного. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

"Островитяне" употребляли алкоголь всю новогоднюю ночь.

Фотографии острова разместил в Facebook на местной страничке Tairua Chat Дэвид Сондерс, которому, как выразился он сам, "было приятно увидеть, что новозеландцы умеют повеселиться".

Инспектор полиции Джон Келли эту идею назвал креативной, он также добавил, что если бы он знал про этот остров, то, возможно, и сам присоединился бы к его строителям.

Жители городка Коромандел построили остров, чтобы спокойно выпить в новогоднюю ночь


Читайте также: Джонни Депп сыграет свадьбу в новогоднюю ночь

Отмечается, что в Короманделе запрещено распивать спиртные напитки в общественных местах в течение всех новогодних праздников. За это можно получить штраф почти $180.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Новая Зеландия, остров

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:23 » Автор: Наталья Кошелева
     240
     0

Похожие новости по теме

В Новой Зеландии нашли забавный способ обойти «сухой» закон В Новой Зеландии нашли забавный способ обойти «сухой» закон

В Короманделе нельзя пить в общественных местах во время праздников.

Веселые картинки на новогоднюю тематику Веселые картинки на новогоднюю тематику

Не улыбаться просто невозможно.

Забавные кошки, которые любят наряжать новогоднюю елку Забавные кошки, которые любят наряжать новогоднюю елку

Проверьте, а на месте ли ваша елка.

КПУ пообещала вернуть Украине... греческий остров КПУ пообещала вернуть Украине... греческий остров

Фотографию его взяли с американского фотохостинга.

Американца 492 раза арестовывали за пьянство Американца 492 раза арестовывали за пьянство

Американец за свою любовь к выпивке в общественных местах уже 492 раз попадает за решетку.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх