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Жители городка Коромандел построили остров, чтобы спокойно выпить в новогоднюю ночь

Жители городка Коромандел построили остров, чтобы спокойно выпить в новогоднюю ночь

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