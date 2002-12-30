Раздел: Курьезы
Жители городка Коромандел построили остров, чтобы спокойно выпить в новогоднюю ночь
Несколько жителей новозеландского города Коромандел построили искусственный остров, для того чтобы в новогодние праздники избежать запрета употреблять алкогольные напитки в общественных местах.
Во время отлива в устье реки Тайруа энтузиасты насыпали остров из песка. На нем находчивые люди разместили стол для пикника и ящик со льдом для охлаждения напитков. Во время прилива холм оказался окружен водой, и собравшиеся начали шутить, что теперь они находятся в "международных водах" - и, таким образом, освобождены от соблюдения официального запрета на распитие спиртного. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
"Островитяне" употребляли алкоголь всю новогоднюю ночь.
Фотографии острова разместил в Facebook на местной страничке Tairua Chat Дэвид Сондерс, которому, как выразился он сам, "было приятно увидеть, что новозеландцы умеют повеселиться".
Инспектор полиции Джон Келли эту идею назвал креативной, он также добавил, что если бы он знал про этот остров, то, возможно, и сам присоединился бы к его строителям.
Читайте также: Джонни Депп сыграет свадьбу в новогоднюю ночь
Отмечается, что в Короманделе запрещено распивать спиртные напитки в общественных местах в течение всех новогодних праздников. За это можно получить штраф почти $180.
Во время отлива в устье реки Тайруа энтузиасты насыпали остров из песка. На нем находчивые люди разместили стол для пикника и ящик со льдом для охлаждения напитков. Во время прилива холм оказался окружен водой, и собравшиеся начали шутить, что теперь они находятся в "международных водах" - и, таким образом, освобождены от соблюдения официального запрета на распитие спиртного. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
"Островитяне" употребляли алкоголь всю новогоднюю ночь.
Фотографии острова разместил в Facebook на местной страничке Tairua Chat Дэвид Сондерс, которому, как выразился он сам, "было приятно увидеть, что новозеландцы умеют повеселиться".
Инспектор полиции Джон Келли эту идею назвал креативной, он также добавил, что если бы он знал про этот остров, то, возможно, и сам присоединился бы к его строителям.
Читайте также: Джонни Депп сыграет свадьбу в новогоднюю ночь
Отмечается, что в Короманделе запрещено распивать спиртные напитки в общественных местах в течение всех новогодних праздников. За это можно получить штраф почти $180.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
240
0
Оставьте свой комментарий