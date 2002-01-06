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Раздел: Курьезы  
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Смешно до слез: британка попала в щекотливую ситуацию в прямом эфире

Смешно до слез: британка попала в щекотливую ситуацию в прямом эфиреПоявились кадры пикантного момента.

В эфире популярного британского реалити-шоу Celebrity Big Brother с одной из участниц шоу, австралийской актрисы и телеведущей Кортни Экт, упала юбка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Видео инцидента обнародовано на YouTube-канале Big Brother UK. В момент, когда ведущая представляла Экт публике, с той внезапно упала юбка. Девушка поспешила удалиться со сцены, однако зрители успели увидеть, что под юбкой нет нижнего белья.

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Celebrity Big Brother – британский проект, участниками которого выступают знаменитости.

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 Теги: Британия, курьезы

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Сегодня, 20:01 » Автор: Наталия Невская
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