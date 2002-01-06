Раздел: Курьезы
Смешно до слез: британка попала в щекотливую ситуацию в прямом эфире
Появились кадры пикантного момента.
В эфире популярного британского реалити-шоу Celebrity Big Brother с одной из участниц шоу, австралийской актрисы и телеведущей Кортни Экт, упала юбка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Видео инцидента обнародовано на YouTube-канале Big Brother UK. В момент, когда ведущая представляла Экт публике, с той внезапно упала юбка. Девушка поспешила удалиться со сцены, однако зрители успели увидеть, что под юбкой нет нижнего белья.
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Celebrity Big Brother – британский проект, участниками которого выступают знаменитости.
В эфире популярного британского реалити-шоу Celebrity Big Brother с одной из участниц шоу, австралийской актрисы и телеведущей Кортни Экт, упала юбка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Видео инцидента обнародовано на YouTube-канале Big Brother UK. В момент, когда ведущая представляла Экт публике, с той внезапно упала юбка. Девушка поспешила удалиться со сцены, однако зрители успели увидеть, что под юбкой нет нижнего белья.
Читайте также: И смех, и грех: под Новый год россиянка попала в пикантную ситуацию
Celebrity Big Brother – британский проект, участниками которого выступают знаменитости.
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