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Раздел: Курьезы  
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Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены

Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсменыСпорт требует жертв.

Вокруг спортивных состязаний всегда много шума, ведь они дарят незабываемые эмоции и переживания людям всех возрастов. Но иногда эти эмоции возникают совершенно независимо от забитых голов или поставленных рекордов. Вовремя снятый кадр или записанный повтор способны привести в восторг не только знатоков спорта, но и простых смертных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
Забавные ситуации, в которые могли попасть лишь спортсмены
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 Теги: спортсмены, приколы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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