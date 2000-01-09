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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дваждыПолный абсурд.

Некоторые снимки просто созданы, чтобы оставить в недоумении весь интернет. Даже если их тщательно разглядывать, нет никаких гарантий, что вы ответите на все «зачем» и «почему». Зато зарядка для мозгов гарантирована, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали 20 фотографий, на которых творится черт знает что.

«Кажется, будто я стою на куске сырого мяса»

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


О нет! Игрушечный вертолет пытается похитить этого мальчика

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


«Хотел сфотографировать башню, но засветил фото, и теперь оно выглядит как кадр из фильма про похищение людей пришельцами»

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


На этом хоккейном матче один сектор решил болеть за судей

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


Сгоревший поддон выглядит так, будто воробушки прилетели погреться у костра

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


Так много вопросов к этой фотографии и так мало ответов

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


«Моя лампа проецирует изображения собственных лампочек»

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


Кажется, кому-то было ну очень скучно

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


Девушка, можно с вами познакомиться? Ой, простите, обознался

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


Видимо, чтобы не дуло

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


«Кажется, что прямо у мордочки моей кошки взорвалась мультяшная бомба»

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


«Сделал фото, которое выглядит как скриншот компьютерной игры»

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


Неплохая маскировка

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


На пляже кто-то сделал башню из пианино. А почему, собственно, и нет?

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


«Друг опубликовал это фото на фейсбуке. Сначала я очень испугалась»

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


Человек с двумя собаками в карманах выгуливает утку в ботинках

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


В метро кого только не встретишь, например, девушку верхом на динозавре

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


«Фото моего сына выглядит как постер к фильму ужасов»

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


У сильной и независимой женщины всегда в сумочке есть гаечный ключ

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


Ничего особенного — просто олени зашли в магазин за покупками

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды


Читайте также: «С папой не соскучишься!»: забавные фотографии детей

Гусеничка и ее друг устали, едут домой

Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды
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 Теги: фото, приколы

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Сегодня, 21:15 » Автор: Анна Мартынова
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