Забавные фотки, на которые нужно взглянуть дважды

Полный абсурд.



Некоторые снимки просто созданы, чтобы оставить в недоумении весь интернет. Даже если их тщательно разглядывать, нет никаких гарантий, что вы ответите на все «зачем» и «почему». Зато зарядка для мозгов гарантирована, передает



Мы собрали 20 фотографий, на которых творится черт знает что.



«Кажется, будто я стою на куске сырого мяса»







О нет! Игрушечный вертолет пытается похитить этого мальчика







«Хотел сфотографировать башню, но засветил фото, и теперь оно выглядит как кадр из фильма про похищение людей пришельцами»







На этом хоккейном матче один сектор решил болеть за судей







Сгоревший поддон выглядит так, будто воробушки прилетели погреться у костра







Так много вопросов к этой фотографии и так мало ответов







«Моя лампа проецирует изображения собственных лампочек»







Кажется, кому-то было ну очень скучно







Девушка, можно с вами познакомиться? Ой, простите, обознался







Видимо, чтобы не дуло







«Кажется, что прямо у мордочки моей кошки взорвалась мультяшная бомба»







«Сделал фото, которое выглядит как скриншот компьютерной игры»







Неплохая маскировка







На пляже кто-то сделал башню из пианино. А почему, собственно, и нет?







«Друг опубликовал это фото на фейсбуке. Сначала я очень испугалась»







Человек с двумя собаками в карманах выгуливает утку в ботинках







В метро кого только не встретишь, например, девушку верхом на динозавре







«Фото моего сына выглядит как постер к фильму ужасов»







У сильной и независимой женщины всегда в сумочке есть гаечный ключ







Ничего особенного — просто олени зашли в магазин за покупками







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Гусеничка и ее друг устали, едут домой



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Некоторые снимки просто созданы, чтобы оставить в недоумении весь интернет. Даже если их тщательно разглядывать, нет никаких гарантий, что вы ответите на все «зачем» и «почему». Зато зарядка для мозгов гарантирована, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы собрали 20 фотографий, на которых творится черт знает что.«Кажется, будто я стою на куске сырого мяса»О нет! Игрушечный вертолет пытается похитить этого мальчика«Хотел сфотографировать башню, но засветил фото, и теперь оно выглядит как кадр из фильма про похищение людей пришельцами»На этом хоккейном матче один сектор решил болеть за судейСгоревший поддон выглядит так, будто воробушки прилетели погреться у костраТак много вопросов к этой фотографии и так мало ответов«Моя лампа проецирует изображения собственных лампочек»Кажется, кому-то было ну очень скучноДевушка, можно с вами познакомиться? Ой, простите, обозналсяВидимо, чтобы не дуло«Кажется, что прямо у мордочки моей кошки взорвалась мультяшная бомба»«Сделал фото, которое выглядит как скриншот компьютерной игры»Неплохая маскировкаНа пляже кто-то сделал башню из пианино. А почему, собственно, и нет?«Друг опубликовал это фото на фейсбуке. Сначала я очень испугалась»Человек с двумя собаками в карманах выгуливает утку в ботинкахВ метро кого только не встретишь, например, девушку верхом на динозавре«Фото моего сына выглядит как постер к фильму ужасов»У сильной и независимой женщины всегда в сумочке есть гаечный ключНичего особенного — просто олени зашли в магазин за покупкамиГусеничка и ее друг устали, едут домой



