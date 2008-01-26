Раздел: Курьезы
Что значит «встать не с той ноги»: юморные фотки
Вот почему важно вовремя проснуться.
Мелкие неудачи утром могут выбить из колеи на весь день, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
В пятницу бывает крайне трудно сосредоточиться, особенно утром, особенно спросонья. Поэтому следует быть внимательным, чтобы не попасть впросак и с улыбкой завершить рабочую неделю.
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Мелкие неудачи утром могут выбить из колеи на весь день, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
В пятницу бывает крайне трудно сосредоточиться, особенно утром, особенно спросонья. Поэтому следует быть внимательным, чтобы не попасть впросак и с улыбкой завершить рабочую неделю.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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