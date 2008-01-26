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Раздел: Курьезы  
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Что значит «встать не с той ноги»: юморные фотки

Что значит «встать не с той ноги»: юморные фоткиВот почему важно вовремя проснуться.

Мелкие неудачи утром могут выбить из колеи на весь день, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

В пятницу бывает крайне трудно сосредоточиться, особенно утром, особенно спросонья. Поэтому следует быть внимательным, чтобы не попасть впросак и с улыбкой завершить рабочую неделю.

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Что значит «встать не с той ноги»: юморные фотки
Что значит «встать не с той ноги»: юморные фотки
Что значит «встать не с той ноги»: юморные фотки
Что значит «встать не с той ноги»: юморные фотки
Что значит «встать не с той ноги»: юморные фотки
Что значит «встать не с той ноги»: юморные фотки
Что значит «встать не с той ноги»: юморные фотки
Что значит «встать не с той ноги»: юморные фотки
Что значит «встать не с той ноги»: юморные фотки
Что значит «встать не с той ноги»: юморные фотки
Что значит «встать не с той ноги»: юморные фотки
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 Теги: подборка, юмор

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Сегодня, 21:57 » Автор: Анна Мартынова
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