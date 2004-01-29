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Раздел: Курьезы  
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Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением

Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведениемКажется, они не в себе.

Смешная подборка снимков, на которой изображено довольно странное поведение собак. Если вы до сих пор думали, что своим странным поведением могут отличаться только кошки, то подумайте еще раз, взглянув на эту коллекцию фотографий! Потому что наши четвероногие друзья тоже иногда ведут себя весьма странно и необычно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
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 Теги: собаки, приколы

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Сегодня, 23:47 » Автор: Анна Мартынова
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