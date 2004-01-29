Раздел: Курьезы
Милые собаки, умеющие удивлять нестандартным поведением
Кажется, они не в себе.
Смешная подборка снимков, на которой изображено довольно странное поведение собак. Если вы до сих пор думали, что своим странным поведением могут отличаться только кошки, то подумайте еще раз, взглянув на эту коллекцию фотографий! Потому что наши четвероногие друзья тоже иногда ведут себя весьма странно и необычно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Смешная подборка снимков, на которой изображено довольно странное поведение собак. Если вы до сих пор думали, что своим странным поведением могут отличаться только кошки, то подумайте еще раз, взглянув на эту коллекцию фотографий! Потому что наши четвероногие друзья тоже иногда ведут себя весьма странно и необычно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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