Раздел: Курьезы
Уфологов переполошили свидетельства «вторжения» инопланетян
Уфологам на территории Перу удалось отыскать следы пребывания пришельцев на Земле.
В одном из перуанских городков в поле местные жители обнаружили большой металлический шар, имеющий массу около 40 килограмм, длину окружности — около 2 метров, диаметр – 1,5 метра. В результате падения образовалось углубление в 30 сантиметров, передает Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Известный уфолог Скотт Уоринг неоднократно отмечал, что инопланетные существа любят посещать Перу. Подобные находки в виде шара уже были зафиксированы на территории Перу. Однако власти изымали находки и больше о них никто ничего не знал.
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Уфологи выдвигают различные причины появления НЛО. Шар мог стать последствием того, что корабль представителей внеземных цивилизаций был сбит военными Перу. Согласно другому предположению, инопланетный корабль мог быть неисправным и потерпел крушение.
В одном из перуанских городков в поле местные жители обнаружили большой металлический шар, имеющий массу около 40 килограмм, длину окружности — около 2 метров, диаметр – 1,5 метра. В результате падения образовалось углубление в 30 сантиметров, передает Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Известный уфолог Скотт Уоринг неоднократно отмечал, что инопланетные существа любят посещать Перу. Подобные находки в виде шара уже были зафиксированы на территории Перу. Однако власти изымали находки и больше о них никто ничего не знал.
Читайте также: Сеть сходит с ума от новой оптической иллюзии
Уфологи выдвигают различные причины появления НЛО. Шар мог стать последствием того, что корабль представителей внеземных цивилизаций был сбит военными Перу. Согласно другому предположению, инопланетный корабль мог быть неисправным и потерпел крушение.
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