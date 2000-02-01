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Раздел: Курьезы  
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Уфологов переполошили свидетельства «вторжения» инопланетян

Уфологов переполошили свидетельства «вторжения» инопланетянУфологам на территории Перу удалось отыскать следы пребывания пришельцев на Земле.

В одном из перуанских городков в поле местные жители обнаружили большой металлический шар, имеющий массу около 40 килограмм, длину окружности — около 2 метров, диаметр – 1,5 метра. В результате падения образовалось углубление в 30 сантиметров, передает Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.

Известный уфолог Скотт Уоринг неоднократно отмечал, что инопланетные существа любят посещать Перу. Подобные находки в виде шара уже были зафиксированы на территории Перу. Однако власти изымали находки и больше о них никто ничего не знал.

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Уфологи выдвигают различные причины появления НЛО. Шар мог стать последствием того, что корабль представителей внеземных цивилизаций был сбит военными Перу. Согласно другому предположению, инопланетный корабль мог быть неисправным и потерпел крушение.

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 Теги: НЛО, уфологи

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Вчера, 23:45 » Автор: Анна Мартынова
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