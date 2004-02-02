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Раздел: Курьезы  
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В России оконфузились с фоткой поклонника боевиков

В России оконфузились с фоткой поклонника боевиковЖурналисты перепутали фотки.

Российское издание "Деловой Петербург" проиллюстрировало в Twitter новость об отмене концертов в РФ украинского исполнителя Захара Мая фотографией российского писателя и пособника боевиков "ДНР" Захара Прилепина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На это обратил внимание российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook.

В России оконфузились с фоткой поклонника боевиков


Напомним, 9 февраля Захар Май должен был выступить в Москве, а 14 февраля - в Санкт-Петербурге.

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В московском клубе "Швайн" причину отмены концерта не назвали, то санкт-петербургский клуб "Цоколь" заявил, что выступление отменили по причине "неприемлемых публичных высказываний музыканта", чтобы избежать "провокаций и разжигания ненависти".
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 Теги: росСМИ, конфуз

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Сегодня, 12:10 » Автор: Анна Мартынова
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