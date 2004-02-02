Раздел: Курьезы
В России оконфузились с фоткой поклонника боевиков
Журналисты перепутали фотки.
Российское издание "Деловой Петербург" проиллюстрировало в Twitter новость об отмене концертов в РФ украинского исполнителя Захара Мая фотографией российского писателя и пособника боевиков "ДНР" Захара Прилепина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На это обратил внимание российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook.
Напомним, 9 февраля Захар Май должен был выступить в Москве, а 14 февраля - в Санкт-Петербурге.
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В московском клубе "Швайн" причину отмены концерта не назвали, то санкт-петербургский клуб "Цоколь" заявил, что выступление отменили по причине "неприемлемых публичных высказываний музыканта", чтобы избежать "провокаций и разжигания ненависти".
Российское издание "Деловой Петербург" проиллюстрировало в Twitter новость об отмене концертов в РФ украинского исполнителя Захара Мая фотографией российского писателя и пособника боевиков "ДНР" Захара Прилепина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На это обратил внимание российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook.
Напомним, 9 февраля Захар Май должен был выступить в Москве, а 14 февраля - в Санкт-Петербурге.
Читайте также: В ВСУ оконфузились с эмблемой России
В московском клубе "Швайн" причину отмены концерта не назвали, то санкт-петербургский клуб "Цоколь" заявил, что выступление отменили по причине "неприемлемых публичных высказываний музыканта", чтобы избежать "провокаций и разжигания ненависти".
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