» » Соцсети потешаются над выдворенным из Украины Саакашвили
Раздел: Курьезы  
0

Соцсети потешаются над выдворенным из Украины Саакашвили

Соцсети потешаются над выдворенным из Украины СаакашвилиСаакашвили задержали возле ресторана.

В сети бурно отреагировали на задержание 12 февраля в Киеве возле ресторана "Сулугуни" экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Пользователи высказали свои шуточные мнения.

"А в ресторане, а в ресторане. А там Варшава, а там цыгане", "Сулугуни - Варшава. Прямой рейс", - отметили юзеры.

"Почему Саакашвили задерживают только в тех местах, которые в моем прайс-листе значатся под графой "временно недоступно, перезвоните, когда разбогатеете"? То квартирка за 6000 баксов в месяц, то отель Fairmont, то вот ресторан "Сулугуни". Почему не в палатке в Мариинском? Загадка", - задался вопросом Юрий Гудименко‏.

Читайте также: Соцсети потешаются над Саакашвили, искупавшимся в проруби

"Из Европы он опять на пролом пойдет к хохлам обратно. Нет, он уже и так всех за@@ал", "До свидания, сказочный Миша", - прокомментировали пользователи.

Соцсети потешаются над выдворенным из Украины Саакашвили
Соцсети потешаются над выдворенным из Украины Саакашвили
Соцсети потешаются над выдворенным из Украины Саакашвили
Соцсети потешаются над выдворенным из Украины Саакашвили
Соцсети потешаются над выдворенным из Украины Саакашвили
Соцсети потешаются над выдворенным из Украины Саакашвили
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Саакашвили, соцсети

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:50 » Автор: Анна Мартынова
     968
     0

Похожие новости по теме

Соцсети потешаются над Саакашвили, искупавшимся в проруби Соцсети потешаются над Саакашвили, искупавшимся в проруби

Пользователи сети активно обсуждали купание политика

Соцсети развеселили «заповеди» Саакашвили Соцсети развеселили «заповеди» Саакашвили

Люди предлагают и свои "заповеди".

Соцсети отреагировали на грядущее возвращение Саакашвили меткими фотожабами Соцсети отреагировали на грядущее возвращение Саакашвили меткими фотожабами

Саакашвили планирует вернуться 10 сентября.

"До свидания, наш ласковый Миша": отставка Саакашвили развеселила украинцев

В сети появился видеоролик, в котором вспоминают работу Саакашвили в Одесской ОГА.

Как соцсети поздравили Саакашвили с Днем рождения: подборка фотожаб Как соцсети поздравили Саакашвили с Днем рождения: подборка фотожаб

Веселого просмотра!


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх