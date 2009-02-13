Раздел: Курьезы
Соцсети потешаются над выдворенным из Украины Саакашвили
Саакашвили задержали возле ресторана.
В сети бурно отреагировали на задержание 12 февраля в Киеве возле ресторана "Сулугуни" экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Пользователи высказали свои шуточные мнения.
"А в ресторане, а в ресторане. А там Варшава, а там цыгане", "Сулугуни - Варшава. Прямой рейс", - отметили юзеры.
"Почему Саакашвили задерживают только в тех местах, которые в моем прайс-листе значатся под графой "временно недоступно, перезвоните, когда разбогатеете"? То квартирка за 6000 баксов в месяц, то отель Fairmont, то вот ресторан "Сулугуни". Почему не в палатке в Мариинском? Загадка", - задался вопросом Юрий Гудименко.
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"Из Европы он опять на пролом пойдет к хохлам обратно. Нет, он уже и так всех за@@ал", "До свидания, сказочный Миша", - прокомментировали пользователи.
В сети бурно отреагировали на задержание 12 февраля в Киеве возле ресторана "Сулугуни" экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Пользователи высказали свои шуточные мнения.
"А в ресторане, а в ресторане. А там Варшава, а там цыгане", "Сулугуни - Варшава. Прямой рейс", - отметили юзеры.
"Почему Саакашвили задерживают только в тех местах, которые в моем прайс-листе значатся под графой "временно недоступно, перезвоните, когда разбогатеете"? То квартирка за 6000 баксов в месяц, то отель Fairmont, то вот ресторан "Сулугуни". Почему не в палатке в Мариинском? Загадка", - задался вопросом Юрий Гудименко.
Читайте также: Соцсети потешаются над Саакашвили, искупавшимся в проруби
"Из Европы он опять на пролом пойдет к хохлам обратно. Нет, он уже и так всех за@@ал", "До свидания, сказочный Миша", - прокомментировали пользователи.
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