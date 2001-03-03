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Странные условия в поездах «Укрзализныци» высмеяли в соцсетях

Странные условия в поездах «Укрзализныци» высмеяли в соцсетяхЖителям Измаила крупно не повезло.

В сети смеются над условиями для пассажира поезда "Укрзализныци", который направлялся в Измаил. Соответствующие фотографии опубликовали на странице сообщества "Черный список Измаил" в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Странные условия в поездах «Укрзализныци» высмеяли в соцсетях
Странные условия в поездах «Укрзализныци» высмеяли в соцсетях
Странные условия в поездах «Укрзализныци» высмеяли в соцсетях
Странные условия в поездах «Укрзализныци» высмеяли в соцсетях


"Уголь в местах для багажа, деревянные окна с щелями в палец, из которых сквозит, ну и туалет - зачем-то над умывальником два крана, наверное горячая-холодная вода", - написал очевидец.

Странные условия в поездах «Укрзализныци» высмеяли в соцсетях
Странные условия в поездах «Укрзализныци» высмеяли в соцсетях


Далее он предложил свои варианты, для чего нужен уголь в вагоне.

"Контрабанда, бесценный уголь Донбасса, тот который по 8000 грн; уголь для парового двигателя, приводящий в движение "паровоз"; афро-американский сувенирный уголь, каждый пассажир может взять уголек на память; уголь для обогрева вагона, чтобы не замерзнуть от сквозняков; уголь используется как утяжелитель вагона, так как под действием аэродинамических сил вагон на скорости может взлететь как самолет", - добавил очевидец.

Странные условия в поездах «Укрзализныци» высмеяли в соцсетях


В комментариях возмутились ситуацией.

"Такое впечатление, что специально создают невыносимые условия для измаильчан", - отметили в сети.

"Очевидно раньше эти вагоны перевозили уголек с Донбасса, а теперь – измаильчан", - добавили пользователи.

"Да и это во всех вагонах", - пишут в комментариях.

"Да, с углем креативненько", - отметили в сети.

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"Не поездка, а издевательство. Предлагают пассажирам подкидывать уголек в пути", - возмутились пользователи.

"Ужас, в таких условиях бесплатно перевозить должны, но не людей за деньги. Позор!" – добавили в комментариях.

Странные условия в поездах «Укрзализныци» высмеяли в соцсетях
Странные условия в поездах «Укрзализныци» высмеяли в соцсетях
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 Теги: Укрзализныця, поезд

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Сегодня, 16:11 » Автор: Анна Мартынова
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залізний дорожник  
Сегодня, 16:32

Зате Омелян платив із кишені кожного українця зарплатню польскому гітаристу - мільйон гривень! Зараз платить новому очільнику Укрзалізниці такі ж самі гроші ! ДІЛЯТЬСЯ З НИМ !!! А грошей щоби купити нові вагони немає - ЇХ ВКРАЛИ ПОРОШЕНКИ, АХМЄТОВИ, ГРОЙСМАНИ, ЯЦЕНЮКИ, ЛУЦЕНКИ, ЛЯШКИ ТА ІНША НАВОЛОЧ, ЩО ТВОРИТЬ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ! А НАВІЩО БИДЛУ ДОСТОЙНІ ВАГОНИ !?!?! НАРОД УКРАЇНИ ПРОКЛИНАЄ ТУ ВОРОВСЬКУ НАВОЛОЧ , ЩО ГРАБУЄ НАРОД, ЩОБ ВІДПОЧИВАТИ НА МАЛЬДІВАХ, СЕЙШЕЛАХ !!! БАНДУ ГЕТЬ !!!

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