Раздел: Курьезы
Странные условия в поездах «Укрзализныци» высмеяли в соцсетях
Жителям Измаила крупно не повезло.
В сети смеются над условиями для пассажира поезда "Укрзализныци", который направлялся в Измаил. Соответствующие фотографии опубликовали на странице сообщества "Черный список Измаил" в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Уголь в местах для багажа, деревянные окна с щелями в палец, из которых сквозит, ну и туалет - зачем-то над умывальником два крана, наверное горячая-холодная вода", - написал очевидец.
Далее он предложил свои варианты, для чего нужен уголь в вагоне.
"Контрабанда, бесценный уголь Донбасса, тот который по 8000 грн; уголь для парового двигателя, приводящий в движение "паровоз"; афро-американский сувенирный уголь, каждый пассажир может взять уголек на память; уголь для обогрева вагона, чтобы не замерзнуть от сквозняков; уголь используется как утяжелитель вагона, так как под действием аэродинамических сил вагон на скорости может взлететь как самолет", - добавил очевидец.
В комментариях возмутились ситуацией.
"Такое впечатление, что специально создают невыносимые условия для измаильчан", - отметили в сети.
"Очевидно раньше эти вагоны перевозили уголек с Донбасса, а теперь – измаильчан", - добавили пользователи.
"Да и это во всех вагонах", - пишут в комментариях.
"Да, с углем креативненько", - отметили в сети.
Читайте также: Стих в журнале Укрзализныци вызвал истерику в соцсетях
"Не поездка, а издевательство. Предлагают пассажирам подкидывать уголек в пути", - возмутились пользователи.
"Ужас, в таких условиях бесплатно перевозить должны, но не людей за деньги. Позор!" – добавили в комментариях.
В сети смеются над условиями для пассажира поезда "Укрзализныци", который направлялся в Измаил. Соответствующие фотографии опубликовали на странице сообщества "Черный список Измаил" в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Уголь в местах для багажа, деревянные окна с щелями в палец, из которых сквозит, ну и туалет - зачем-то над умывальником два крана, наверное горячая-холодная вода", - написал очевидец.
Далее он предложил свои варианты, для чего нужен уголь в вагоне.
"Контрабанда, бесценный уголь Донбасса, тот который по 8000 грн; уголь для парового двигателя, приводящий в движение "паровоз"; афро-американский сувенирный уголь, каждый пассажир может взять уголек на память; уголь для обогрева вагона, чтобы не замерзнуть от сквозняков; уголь используется как утяжелитель вагона, так как под действием аэродинамических сил вагон на скорости может взлететь как самолет", - добавил очевидец.
В комментариях возмутились ситуацией.
"Такое впечатление, что специально создают невыносимые условия для измаильчан", - отметили в сети.
"Очевидно раньше эти вагоны перевозили уголек с Донбасса, а теперь – измаильчан", - добавили пользователи.
"Да и это во всех вагонах", - пишут в комментариях.
"Да, с углем креативненько", - отметили в сети.
Читайте также: Стих в журнале Укрзализныци вызвал истерику в соцсетях
"Не поездка, а издевательство. Предлагают пассажирам подкидывать уголек в пути", - возмутились пользователи.
"Ужас, в таких условиях бесплатно перевозить должны, но не людей за деньги. Позор!" – добавили в комментариях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
3921
1
Оставьте свой комментарий