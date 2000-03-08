Раздел: Курьезы
Прикол дня: сын Трампа дал интервью зайцу
Сын президента стал героем забавного фото.
Снимок Дональда Трампа-младшего на кондитерской фабрике в Пенсильвании вызвал бурю насмешек в социальных сетях. На фото создается впечатление, будто у Трампа-младшего берет интервью гигантский шоколадный заяц. Курьезный снимок опубликовал журналист Эндрю Раш на своей странице в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
На фото виден только Дональд и рука с микрофоном, самого интервьюера закрывает огромный шоколадный заяц.
"Вот почему опасно проводить кампанию на кондитерской фабрике", - подписал снимок фотограф.
Сам Трамп-младший воспринял снимок с юмором.
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"Шоколадный кролик в интервью выложился на полную и оказался вкусным", - написал Трамп-младший в своем Twitter.
Пользователи соцсети стали шутить, что "даже заяц умнее Трампа".
Снимок Дональда Трампа-младшего на кондитерской фабрике в Пенсильвании вызвал бурю насмешек в социальных сетях. На фото создается впечатление, будто у Трампа-младшего берет интервью гигантский шоколадный заяц. Курьезный снимок опубликовал журналист Эндрю Раш на своей странице в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
На фото виден только Дональд и рука с микрофоном, самого интервьюера закрывает огромный шоколадный заяц.
"Вот почему опасно проводить кампанию на кондитерской фабрике", - подписал снимок фотограф.
Сам Трамп-младший воспринял снимок с юмором.
Читайте также: Прикол дня: портрет Трампа нашли в ухе у собаки
"Шоколадный кролик в интервью выложился на полную и оказался вкусным", - написал Трамп-младший в своем Twitter.
Пользователи соцсети стали шутить, что "даже заяц умнее Трампа".
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