» » Прикол дня: сын Трампа дал интервью зайцу
Раздел: Курьезы  
0

Прикол дня: сын Трампа дал интервью зайцу

Прикол дня: сын Трампа дал интервью зайцу Сын президента стал героем забавного фото.

Снимок Дональда Трампа-младшего на кондитерской фабрике в Пенсильвании вызвал бурю насмешек в социальных сетях. На фото создается впечатление, будто у Трампа-младшего берет интервью гигантский шоколадный заяц. Курьезный снимок опубликовал журналист Эндрю Раш на своей странице в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

На фото виден только Дональд и рука с микрофоном, самого интервьюера закрывает огромный шоколадный заяц.

"Вот почему опасно проводить кампанию на кондитерской фабрике", - подписал снимок фотограф.

Сам Трамп-младший воспринял снимок с юмором.

Читайте также: Прикол дня: портрет Трампа нашли в ухе у собаки

"Шоколадный кролик в интервью выложился на полную и оказался вкусным", - написал Трамп-младший в своем Twitter.

Пользователи соцсети стали шутить, что "даже заяц умнее Трампа".

Прикол дня: сын Трампа дал интервью зайцу

Прикол дня: сын Трампа дал интервью зайцу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Трамп, заец

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:46 » Автор: Анна Мартынова
     922
     0

Похожие новости по теме

Прикол дня: портрет Трампа нашли в ухе у собаки Прикол дня: портрет Трампа нашли в ухе у собаки

Лик американского главы рассмотрели в ушной раковине собаки.

Пользователи высмеяли Трампа, рассматривавшего солнечное затмение Пользователи высмеяли Трампа, рассматривавшего солнечное затмение

Трамп стал героем фотожаб.

Известный карикатурист мастерски высмеял Дональда Трампа Известный карикатурист мастерски высмеял Дональда Трампа

Карикатурист высмеял увлечение Трампа соцсетями.

Над сыном Трампа посмеялись за его неумение сидеть Над сыном Трампа посмеялись за его неумение сидеть

Трамп-младший не первый раз становится объектом насмешек в интернете.

Интервью Трампа: самые смешные моменты Интервью Трампа: самые смешные моменты

Трамп - один из самых эксцентричных политиков в мире.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх