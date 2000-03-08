Раздел: Курьезы
Все, что нужно знать о браке: подборка смешных твитов
Ох уж эти отношения.
Каждый брак — особенный. Но бывают в семейной жизни моменты, которые знакомы многим парам. И здорово, если муж и жена умеют посмеяться над мелкими семейными разногласиями. Вот в этих парах, например, супруги явно не дают друг другу скучать. Стоит брать с них пример, ведь здоровое чувство юмора идет на пользу любому браку, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Нас позабавили твиты остроумных мужей и жен, и мы спешим поделиться с вами этими перлами житейской мудрости.
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Каждый брак — особенный. Но бывают в семейной жизни моменты, которые знакомы многим парам. И здорово, если муж и жена умеют посмеяться над мелкими семейными разногласиями. Вот в этих парах, например, супруги явно не дают друг другу скучать. Стоит брать с них пример, ведь здоровое чувство юмора идет на пользу любому браку, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Нас позабавили твиты остроумных мужей и жен, и мы спешим поделиться с вами этими перлами житейской мудрости.
Читайте также: Подборка твитов, в которых вся суть родительства
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