Раздел: Курьезы
Сеть насмешила несдержанная реакция журналистки
Девушка не смогла сдержать эмоции.
Китайская журналистка Лян Санъи не могла сдержать своих эмоций во время пресс-конференции с членами правительства Китая. Девушка театрально закатывала глаза и уничижительно смотрела на других журналистов, показывая, что думает о качестве работы своих коллег. Но Лян не знала, что её кривляние попадёт в прямой эфир телеканала страны. В наказание она не сможет увидеть все те мемы, героем которых стала, передает Хроника.инфо со ссылкой на medialeaks
Теперь китайские телевизионные журналисты не только опровергают законы природы своими вечно молодыми лицами, но и отказываются от основных принципов журналистской этики. Однако если первое телеканалам только на руку, то неуважительное поведение по отношению к коллегам поставило под угрозу карьеру эмоциональной журналистки из Китая Лян Санъи.
Ежегодные встречи журналистов с членами правительства начались в Китае 5 марта. Каждый год в это время основное внимание граждан Китая направлено на рассмотрение правительством будущего политического и экономического курсов страны, однако журналистка китайского делового издания Yicai Лян Санъи решила изменить эту традицию.
Пока корреспондент китайско-американского канала AMTV Чжан Хуэйцзюнь находилась в кадре телекамер и задавала вопрос членам китайского правительства, её коллега Лян стояла рядом. Однако в какой-то момент слова корреспондента так удивили Лян, что журналистка просто не смогла удержаться от того, чтобы хоть как-нибудь не выразить своё отношение к речи коллеги. Так как у Лян не было микрофона, всё, что ей оставалось — это использовать мимику. И её выразительность трудно передать словами.
Читайте также: Сеть насмешила реакция кота на вороватого опоссума
Видео с кривлянием Лян попало в прямой эфир государственного телеканала. Обе девушки были одеты в яркие костюмы красного и синего цветов, поэтому не заметить маленькую драму Лян для телезрителей стало просто невозможным.
Китайская журналистка Лян Санъи не могла сдержать своих эмоций во время пресс-конференции с членами правительства Китая. Девушка театрально закатывала глаза и уничижительно смотрела на других журналистов, показывая, что думает о качестве работы своих коллег. Но Лян не знала, что её кривляние попадёт в прямой эфир телеканала страны. В наказание она не сможет увидеть все те мемы, героем которых стала, передает Хроника.инфо со ссылкой на medialeaks
Теперь китайские телевизионные журналисты не только опровергают законы природы своими вечно молодыми лицами, но и отказываются от основных принципов журналистской этики. Однако если первое телеканалам только на руку, то неуважительное поведение по отношению к коллегам поставило под угрозу карьеру эмоциональной журналистки из Китая Лян Санъи.
Ежегодные встречи журналистов с членами правительства начались в Китае 5 марта. Каждый год в это время основное внимание граждан Китая направлено на рассмотрение правительством будущего политического и экономического курсов страны, однако журналистка китайского делового издания Yicai Лян Санъи решила изменить эту традицию.
Пока корреспондент китайско-американского канала AMTV Чжан Хуэйцзюнь находилась в кадре телекамер и задавала вопрос членам китайского правительства, её коллега Лян стояла рядом. Однако в какой-то момент слова корреспондента так удивили Лян, что журналистка просто не смогла удержаться от того, чтобы хоть как-нибудь не выразить своё отношение к речи коллеги. Так как у Лян не было микрофона, всё, что ей оставалось — это использовать мимику. И её выразительность трудно передать словами.
Читайте также: Сеть насмешила реакция кота на вороватого опоссума
Видео с кривлянием Лян попало в прямой эфир государственного телеканала. Обе девушки были одеты в яркие костюмы красного и синего цветов, поэтому не заметить маленькую драму Лян для телезрителей стало просто невозможным.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
34
0
Оставьте свой комментарий