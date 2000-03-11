Раздел: Курьезы
Так выглядит самый странный шлем в мире. Фото
Дизайн разработал специалист из ОАЭ.
Шлем, который выглядит как реальная бритая человеческая голова, — идея дубайского дизайнера Джио Джона Маллора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Если вы всегда хотели выглядеть настоящим мужиком, но боялись — это для вас. Впрочем, пока вроде производства шлемов не планируется.
Читайте также: Сбой в матрице: фотки, вызывающие недоумение
Джио Джон Маллор — графический дизайнер с десятилетним опытом. Он успел поработать с такими компаниями, как Hyundai, Nissan, Morris Garage, Häagen-Dazs и многими другими.
Шлем, который выглядит как реальная бритая человеческая голова, — идея дубайского дизайнера Джио Джона Маллора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Если вы всегда хотели выглядеть настоящим мужиком, но боялись — это для вас. Впрочем, пока вроде производства шлемов не планируется.
Читайте также: Сбой в матрице: фотки, вызывающие недоумение
Джио Джон Маллор — графический дизайнер с десятилетним опытом. Он успел поработать с такими компаниями, как Hyundai, Nissan, Morris Garage, Häagen-Dazs и многими другими.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
24
0
Оставьте свой комментарий