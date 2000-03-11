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Раздел: Курьезы  
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Так выглядит самый странный шлем в мире. Фото

Так выглядит самый странный шлем в мире. Фото Дизайн разработал специалист из ОАЭ.

Шлем, который выглядит как реальная бритая человеческая голова, — идея дубайского дизайнера Джио Джона Маллора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Если вы всегда хотели выглядеть настоящим мужиком, но боялись — это для вас. Впрочем, пока вроде производства шлемов не планируется.

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Джио Джон Маллор — графический дизайнер с десятилетним опытом. Он успел поработать с такими компаниями, как Hyundai, Nissan, Morris Garage, Häagen-Dazs и многими другими.


Так выглядит самый странный шлем в мире. Фото
Так выглядит самый странный шлем в мире. Фото
Так выглядит самый странный шлем в мире. Фото
Так выглядит самый странный шлем в мире. Фото
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 Теги: шлем, голова

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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