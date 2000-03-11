Раздел: Курьезы
Соцсети смеются над «кардинальными» мерами Лондона к России
Горячая тема для обсуждения.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступая в парламенте 14 марта заявила, что Лондон высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ в связи с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Также Мэй объявила, что британская сторона прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела.
Соцсети не могли пройти мимо такого события. Многие комментаторы сочли меры британской стороны слишком мягкими, принявшись "подсчитывать" на сколько высланных дипломатов "потянет" то или иное преступление РФ.
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Среди вариантов предлагались ядерная атака и убийство королевы Елизаветы.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступая в парламенте 14 марта заявила, что Лондон высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ в связи с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Также Мэй объявила, что британская сторона прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела.
Соцсети не могли пройти мимо такого события. Многие комментаторы сочли меры британской стороны слишком мягкими, принявшись "подсчитывать" на сколько высланных дипломатов "потянет" то или иное преступление РФ.
Читайте также: В России брусчатку закатали в асфальт: соцсети смеются
Среди вариантов предлагались ядерная атака и убийство королевы Елизаветы.
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