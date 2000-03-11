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Раздел: Курьезы  
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Сеть в восторге от «диалога» китайца и хаски

Сеть в восторге от «диалога» китайца и хаскиХаски отреагировал на вой мужчины.

Житель китайской провинции Юньнань установил контакт с соседской собакой, передает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

Житель города Куньмин (провинция Юньнань) регулярно выходит на балкон и зовет собаку из дома напротив. Соседская хаски выходит и отвечает ему в тон.

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 Теги: хаски, видео

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Сегодня, 22:39 » Автор: Анна Мартынова
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