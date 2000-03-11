Сеть в восторге от «диалога» китайца и хаски

Хаски отреагировал на вой мужчины.



Житель китайской провинции Юньнань установил контакт с соседской собакой, передает



Житель города Куньмин (провинция Юньнань) регулярно выходит на балкон и зовет собаку из дома напротив. Соседская хаски выходит и отвечает ему в тон.



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Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Житель китайской провинции Юньнань установил контакт с соседской собакой, передает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org Житель города Куньмин (провинция Юньнань) регулярно выходит на балкон и зовет собаку из дома напротив. Соседская хаски выходит и отвечает ему в тон.



