Раздел: Курьезы
Сеть в восторге от «диалога» китайца и хаски
Хаски отреагировал на вой мужчины.
Житель китайской провинции Юньнань установил контакт с соседской собакой, передает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Житель города Куньмин (провинция Юньнань) регулярно выходит на балкон и зовет собаку из дома напротив. Соседская хаски выходит и отвечает ему в тон.
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Житель китайской провинции Юньнань установил контакт с соседской собакой, передает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Житель города Куньмин (провинция Юньнань) регулярно выходит на балкон и зовет собаку из дома напротив. Соседская хаски выходит и отвечает ему в тон.
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