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Раздел: Курьезы  
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Савченко и Рубана сравнили с героями фильма «Леон-киллер»

Савченко и Рубана сравнили с героями фильма «Леон-киллер»Новая тема для шуток.

В сети высмеяли тандем внефракционного народного депутата Надежды Савченко с задержанным переговорщиком Владимиром Рубаном, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Так, их изобразили в роли главных героев фильма "Леон-киллер". На фото - позади у них остается пылающая Верховная Рада.

"В главных ролях: Жак Рубэн и Гади Протмэн", - смеются пользователи.

Савченко и Рубана сравнили с героями фильма «Леон-киллер»
Савченко и Рубана сравнили с героями фильма «Леон-киллер»
Савченко и Рубана сравнили с героями фильма «Леон-киллер»


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Для сравнения показываем оригинал кадра из легендарного фильма.

Савченко и Рубана сравнили с героями фильма «Леон-киллер»
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 Теги: Савченко, прикол

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Сегодня, 17:01 » Автор: Анна Мартынова
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