Раздел: Курьезы
Савченко и Рубана сравнили с героями фильма «Леон-киллер»
Новая тема для шуток.
В сети высмеяли тандем внефракционного народного депутата Надежды Савченко с задержанным переговорщиком Владимиром Рубаном, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Так, их изобразили в роли главных героев фильма "Леон-киллер". На фото - позади у них остается пылающая Верховная Рада.
"В главных ролях: Жак Рубэн и Гади Протмэн", - смеются пользователи.
Читайте также: Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании Рубана
Для сравнения показываем оригинал кадра из легендарного фильма.
В сети высмеяли тандем внефракционного народного депутата Надежды Савченко с задержанным переговорщиком Владимиром Рубаном, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Так, их изобразили в роли главных героев фильма "Леон-киллер". На фото - позади у них остается пылающая Верховная Рада.
"В главных ролях: Жак Рубэн и Гади Протмэн", - смеются пользователи.
Читайте также: Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании Рубана
Для сравнения показываем оригинал кадра из легендарного фильма.
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