Раздел: Курьезы
В США нелепое ограбление засняли на камеру
Взлом ради жвачки.
Пользователей рассмешил преступник, который совершил неудачное ограбление в американском приюте для животных Front Street Animal Shelter, пытаясь унести автомат для продажи жевательных резинок в виде мячиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие кадры на своем Youtube-канале опубликовал информационный ресурс CBS News.
На кадрах видно, что сначала преступник рассыпал все, что находилось внутри автомата, а затем попытался вытащить его через окошко для животных. Но в него автомат, конечно же, не пролез.
Но на этом старания преступника не закончились. После этого вор протащил искореженный автомат по приюту к другому выходу, перебросил его через забор с колючей проволокой и скрылся. Сейчас грабителя ищут.
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При этом, преступника совсем не заинтересовала коробка для пожертвований животным, которая была полностью набита деньгами и стоявшая рядом с автоматом.
Пользователей рассмешил преступник, который совершил неудачное ограбление в американском приюте для животных Front Street Animal Shelter, пытаясь унести автомат для продажи жевательных резинок в виде мячиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие кадры на своем Youtube-канале опубликовал информационный ресурс CBS News.
На кадрах видно, что сначала преступник рассыпал все, что находилось внутри автомата, а затем попытался вытащить его через окошко для животных. Но в него автомат, конечно же, не пролез.
Но на этом старания преступника не закончились. После этого вор протащил искореженный автомат по приюту к другому выходу, перебросил его через забор с колючей проволокой и скрылся. Сейчас грабителя ищут.
Читайте также: В средневековом замке на камеру засняли призрака
При этом, преступника совсем не заинтересовала коробка для пожертвований животным, которая была полностью набита деньгами и стоявшая рядом с автоматом.
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