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Раздел: Курьезы  
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В США нелепое ограбление засняли на камеру

В США нелепое ограбление засняли на камеруВзлом ради жвачки.

Пользователей рассмешил преступник, который совершил неудачное ограбление в американском приюте для животных Front Street Animal Shelter, пытаясь унести автомат для продажи жевательных резинок в виде мячиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующие кадры на своем Youtube-канале опубликовал информационный ресурс CBS News.

На кадрах видно, что сначала преступник рассыпал все, что находилось внутри автомата, а затем попытался вытащить его через окошко для животных. Но в него автомат, конечно же, не пролез.

Но на этом старания преступника не закончились. После этого вор протащил искореженный автомат по приюту к другому выходу, перебросил его через забор с колючей проволокой и скрылся. Сейчас грабителя ищут.

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При этом, преступника совсем не заинтересовала коробка для пожертвований животным, которая была полностью набита деньгами и стоявшая рядом с автоматом.

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 Теги: США, ограбление

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Сегодня, 13:15 » Автор: Анна Мартынова
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