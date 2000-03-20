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Раздел: Курьезы  
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Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться

Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеятьсяЧто-то явно пошло не так.

Забавная подборка снимков, на которых запечатлены самые нелепые дизайнерские решения. Иногда дизайн или реклама продукта выглядят красиво только на рисунке или макете, а вот в жизни получается не то, совсем не то. Ну, вот такое, как на наших снимках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
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 Теги: дизайн, провал

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Вчера, 23:39 » Автор: Анна Мартынова
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