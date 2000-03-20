Раздел: Курьезы
Дизайнерские провалы, над которыми грех не посмеяться
Что-то явно пошло не так.
Забавная подборка снимков, на которых запечатлены самые нелепые дизайнерские решения. Иногда дизайн или реклама продукта выглядят красиво только на рисунке или макете, а вот в жизни получается не то, совсем не то. Ну, вот такое, как на наших снимках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Забавная подборка снимков, на которых запечатлены самые нелепые дизайнерские решения. Иногда дизайн или реклама продукта выглядят красиво только на рисунке или макете, а вот в жизни получается не то, совсем не то. Ну, вот такое, как на наших снимках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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