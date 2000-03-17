Раздел: Курьезы
Китайцев переполошил поезд-призрак
Камеры засняли странное видео.
Поезд, прибывший на китайский вокзал Баотоу, напугал работников вокзала и пассажиров, передает Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Сама история разлетелась в сети после появления видео на YouTube. Зафиксировали призрачный транспортное средство камеры наблюдения: поезд, о котором никто не знал из работников вокзала, остановился и будто ждал пассажиров.
Читайте также: В лондонском метро появился поезд-призрак. Видео
Поезд, прибывший на китайский вокзал Баотоу, напугал работников вокзала и пассажиров, передает Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Сама история разлетелась в сети после появления видео на YouTube. Зафиксировали призрачный транспортное средство камеры наблюдения: поезд, о котором никто не знал из работников вокзала, остановился и будто ждал пассажиров.
Читайте также: В лондонском метро появился поезд-призрак. Видео
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