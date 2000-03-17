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Раздел: Курьезы  
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Китайцев переполошил поезд-призрак

Китайцев переполошил поезд-призракКамеры засняли странное видео.

Поезд, прибывший на китайский вокзал Баотоу, напугал работников вокзала и пассажиров, передает Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.

Сама история разлетелась в сети после появления видео на YouTube. Зафиксировали призрачный транспортное средство камеры наблюдения: поезд, о котором никто не знал из работников вокзала, остановился и будто ждал пассажиров.

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 Теги: Китай, призрак

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Сегодня, 15:53 » Автор: Анна Мартынова
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