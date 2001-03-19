Второй план на этих фотках заставит вас хохотать

Не смеяться невозможно.



Иногда незнакомцы делают наши фото намного более интересными, чем это планировалось изначально. Не верите? Посмотрите на эти фото, где на заднем фоне происходят вещи намного более любопытные, чем мы могли ожидать, передает



Предлагает вам посмотреть и посмеяться вместе с нами.



Собака явно притягивает все внимание к себе







«Оскара» этой женщине







Вот так можно прозевать эпичную битву на заднем плане







Ох уж эти братья-шутники







Когда познала дзен







Сбой в матрице?







Когда ты кит, но тоже хочешь фотографироваться







А вот такой задний план выглядит немного зловеще







«Вот так я примерно выгляжу, когда встречаю знаменитость»







А парень сзади знает толк в привлечении внимания







«Меня, меня не забудьте!»







Вот как выглядит страх







Миленький лемурчик на заднем плане. Ой, постойте...







Зависть или восхищение?







Так себе поздравление







«С днем рождения, Келли».



И не отличишь







Голливудская улыбка может быть не только у знаменитостей







Они наверняка знали, что делали







Надеемся, все закончилось благополучно







Вот бы девочка удивилась, обернувшись назад







Человек из игры «Монополия» просто рвет все шаблоны







Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики



Нам самим уже интересно, что он там такое увидел



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Иногда незнакомцы делают наши фото намного более интересными, чем это планировалось изначально. Не верите? Посмотрите на эти фото, где на заднем фоне происходят вещи намного более любопытные, чем мы могли ожидать, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Предлагает вам посмотреть и посмеяться вместе с нами.Собака явно притягивает все внимание к себе«Оскара» этой женщинеВот так можно прозевать эпичную битву на заднем планеОх уж эти братья-шутникиКогда познала дзенСбой в матрице?Когда ты кит, но тоже хочешь фотографироватьсяА вот такой задний план выглядит немного зловеще«Вот так я примерно выгляжу, когда встречаю знаменитость»А парень сзади знает толк в привлечении внимания«Меня, меня не забудьте!»Вот как выглядит страхМиленький лемурчик на заднем плане. Ой, постойте...Зависть или восхищение?Так себе поздравление«С днем рождения, Келли».И не отличишьГолливудская улыбка может быть не только у знаменитостейОни наверняка знали, что делалиНадеемся, все закончилось благополучноВот бы девочка удивилась, обернувшись назадЧеловек из игры «Монополия» просто рвет все шаблоныНам самим уже интересно, что он там такое увидел



