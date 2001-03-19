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Раздел: Курьезы  
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Второй план на этих фотках заставит вас хохотать

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать Не смеяться невозможно.

Иногда незнакомцы делают наши фото намного более интересными, чем это планировалось изначально. Не верите? Посмотрите на эти фото, где на заднем фоне происходят вещи намного более любопытные, чем мы могли ожидать, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Предлагает вам посмотреть и посмеяться вместе с нами.

Собака явно притягивает все внимание к себе

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


«Оскара» этой женщине

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


Вот так можно прозевать эпичную битву на заднем плане

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


Ох уж эти братья-шутники

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


Когда познала дзен

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


Сбой в матрице?

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


Когда ты кит, но тоже хочешь фотографироваться

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


А вот такой задний план выглядит немного зловеще

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


«Вот так я примерно выгляжу, когда встречаю знаменитость»

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


А парень сзади знает толк в привлечении внимания

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


«Меня, меня не забудьте!»

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


Вот как выглядит страх

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


Миленький лемурчик на заднем плане. Ой, постойте...

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


Зависть или восхищение?

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


Так себе поздравление

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


«С днем рождения, Келли».

И не отличишь

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


Голливудская улыбка может быть не только у знаменитостей

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


Они наверняка знали, что делали

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


Надеемся, все закончилось благополучно

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


Вот бы девочка удивилась, обернувшись назад

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


Человек из игры «Монополия» просто рвет все шаблоны

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать


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Нам самим уже интересно, что он там такое увидел

Второй план на этих фотках заставит вас хохотать
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 Теги: фото, приколы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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