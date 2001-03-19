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Раздел: Курьезы  
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Этот тюлень стал постоянным «клиентом» рыбного ресторана

Этот тюлень стал постоянным «клиентом» рыбного ресторанаСэмми стал настоящей звездой.

Тюлень Сэмми, живущий в океане, стал постоянным клиентом одного из рыбных ресторанов в столице Ирландии Дублине. Настойчивый тюлень регулярно сходит на берег, переходит дорогу и ждет свое блюдо, после чего отправляется обратно в воду, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

У Сэмми нет никаких проблем с дорогой до любимого ресторана. Он просто выбирается из воды, шлепает по гавани, а затем ползет по двухполосной дороге к любимому ресторану.

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Сэмми уже давно стал «своим» для местных жителей. Иногда сотрудники «Маяка» дают ему рыбу. Иногда они отгоняют его при помощи стула. Но Сэмми не расстраивается. Главное для него — прогулка. И рыба. В основном — рыба.

Этот тюлень стал постоянным «клиентом» рыбного ресторана
Этот тюлень стал постоянным «клиентом» рыбного ресторана
Этот тюлень стал постоянным «клиентом» рыбного ресторана
Этот тюлень стал постоянным «клиентом» рыбного ресторана
Этот тюлень стал постоянным «клиентом» рыбного ресторана
Этот тюлень стал постоянным «клиентом» рыбного ресторана
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 Теги: тюлень, рыба

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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