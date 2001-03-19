Раздел: Курьезы
Прикол дня: белка поставила на место наглую змею
Схватка попала на камеру.
В Сети появилось видео схватки белки со змеей, передает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Отмечается, что инцидент произошел в американском городе Вирджиния-Бич.
Как показано на видео, белка делает несколько выпадов против полоза, который, в свою очередь, пытается обороняться. Действия грызуна автор ролика объяснил защитой потомства. По его словам, белка самостоятельно вытащила пресмыкающееся из своей норы.
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В Сети появилось видео схватки белки со змеей, передает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Отмечается, что инцидент произошел в американском городе Вирджиния-Бич.
Как показано на видео, белка делает несколько выпадов против полоза, который, в свою очередь, пытается обороняться. Действия грызуна автор ролика объяснил защитой потомства. По его словам, белка самостоятельно вытащила пресмыкающееся из своей норы.
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