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Раздел: Курьезы  
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Крупный улов: Сеть в восторге от хвостатого "полицейского"

Крупный улов: Сеть в восторге от хвостатого "полицейского"Собака довольна своими достижениями.

В бразильском муниципалитете Татуи полицейские задержали 22-летнего торговца марихуаной. Этот случай так бы и остался обычным рядовым эпизодом, если бы не фото которое было сделано после задержание с участием служебной овчарки Макса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на reporter-ua.com.

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На фото, которое попало в отчеты для прессы, помогавший в задержании злоумышленника Макс, улыбается на фоне конфискованных наркотиков. Данное фото мигом разлетелось не только по СМИ, но и по соцсетям.
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 Теги: собака, полиция

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Сегодня, 14:45 » Автор: Анна Мартынова
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