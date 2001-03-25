Раздел: Курьезы
Крупный улов: Сеть в восторге от хвостатого "полицейского"
Собака довольна своими достижениями.
В бразильском муниципалитете Татуи полицейские задержали 22-летнего торговца марихуаной. Этот случай так бы и остался обычным рядовым эпизодом, если бы не фото которое было сделано после задержание с участием служебной овчарки Макса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на reporter-ua.com.
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На фото, которое попало в отчеты для прессы, помогавший в задержании злоумышленника Макс, улыбается на фоне конфискованных наркотиков. Данное фото мигом разлетелось не только по СМИ, но и по соцсетям.
В бразильском муниципалитете Татуи полицейские задержали 22-летнего торговца марихуаной. Этот случай так бы и остался обычным рядовым эпизодом, если бы не фото которое было сделано после задержание с участием служебной овчарки Макса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на reporter-ua.com.
Читайте также: Наглая змея украла улов у рыбака, Сеть смеется
На фото, которое попало в отчеты для прессы, помогавший в задержании злоумышленника Макс, улыбается на фоне конфискованных наркотиков. Данное фото мигом разлетелось не только по СМИ, но и по соцсетям.
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