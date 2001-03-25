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Раздел: Курьезы  
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Трепещите враги: росСМИ повеселили новым «инновационным» оружием

Трепещите враги: росСМИ повеселили новым «инновационным» оружиемВместо лазера показали трубу.

Российским телеканалом в сюжете о военных лазерах показали установку с канализационной трубой, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Такой вывод сделали эксперты одного из блогов.

По утверждению пропагандистов, новые лазеры прошли госиспытания и даже уже поставлены в российскую армию.

Президент РФ Владимир Путин хвалился новым оружием, а за его спиной демонстрировали ролик, снятый еще 11 лет тому назад.

Когда сюжет о лазерах разместили на YuoTube, эксперты не смогли точно сказать, зачем вооружение оснащено канализационными и дымоходными трубами.

«Инновационная» конструкция собрала море комментариев.

По мнению некоторых, лазер нужен для «информационного г**новброса», а потому враги должны дрожать.

«Хана Америке, теперь жизнь наладится», - иронизируют они.

Еще ноу-хау от оборонки сравнили с «лазерной биопушкой», что есть в квартире каждого жителя страны.

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«Хорошо, что в конструкции не было выхлопной трубы с «Москвича», - резюмируют юзеры.

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 Теги: оружие, Россия

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Сегодня, 17:49 » Автор: Анна Мартынова
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