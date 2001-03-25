Раздел: Курьезы
Трепещите враги: росСМИ повеселили новым «инновационным» оружием
Вместо лазера показали трубу.
Российским телеканалом в сюжете о военных лазерах показали установку с канализационной трубой, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Такой вывод сделали эксперты одного из блогов.
По утверждению пропагандистов, новые лазеры прошли госиспытания и даже уже поставлены в российскую армию.
Президент РФ Владимир Путин хвалился новым оружием, а за его спиной демонстрировали ролик, снятый еще 11 лет тому назад.
Когда сюжет о лазерах разместили на YuoTube, эксперты не смогли точно сказать, зачем вооружение оснащено канализационными и дымоходными трубами.
«Инновационная» конструкция собрала море комментариев.
По мнению некоторых, лазер нужен для «информационного г**новброса», а потому враги должны дрожать.
«Хана Америке, теперь жизнь наладится», - иронизируют они.
Еще ноу-хау от оборонки сравнили с «лазерной биопушкой», что есть в квартире каждого жителя страны.
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«Хорошо, что в конструкции не было выхлопной трубы с «Москвича», - резюмируют юзеры.
Российским телеканалом в сюжете о военных лазерах показали установку с канализационной трубой, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Такой вывод сделали эксперты одного из блогов.
По утверждению пропагандистов, новые лазеры прошли госиспытания и даже уже поставлены в российскую армию.
Президент РФ Владимир Путин хвалился новым оружием, а за его спиной демонстрировали ролик, снятый еще 11 лет тому назад.
Когда сюжет о лазерах разместили на YuoTube, эксперты не смогли точно сказать, зачем вооружение оснащено канализационными и дымоходными трубами.
«Инновационная» конструкция собрала море комментариев.
По мнению некоторых, лазер нужен для «информационного г**новброса», а потому враги должны дрожать.
«Хана Америке, теперь жизнь наладится», - иронизируют они.
Еще ноу-хау от оборонки сравнили с «лазерной биопушкой», что есть в квартире каждого жителя страны.
Читайте также: РосСМИ повеселили очередной историей о «загнивающей Европе»
«Хорошо, что в конструкции не было выхлопной трубы с «Москвича», - резюмируют юзеры.
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