Раздел: Курьезы
Эти потешные собаки не в восторге от водных процедур
Не только кошки боятся воду.
Мы привыкли считать, что только кошки боятся воды, но как и некоторые кошки любят купаться, так и некоторые собаки до жути боятся воды. Не секрет, что многие собаки не любят принимать ванну, но подурачиться на берегу реки или озера это всегда пожалуйста. Сегодня мы покажем вам 14 уморительных пёсиков, которые бояться и того и другого, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Смех, да и только: забавные фото животных после водных процедур
Мы привыкли считать, что только кошки боятся воды, но как и некоторые кошки любят купаться, так и некоторые собаки до жути боятся воды. Не секрет, что многие собаки не любят принимать ванну, но подурачиться на берегу реки или озера это всегда пожалуйста. Сегодня мы покажем вам 14 уморительных пёсиков, которые бояться и того и другого, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Смех, да и только: забавные фото животных после водных процедур
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