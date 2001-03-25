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Раздел: Курьезы  
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Эти потешные собаки не в восторге от водных процедур

Эти потешные собаки не в восторге от водных процедурНе только кошки боятся воду.

Мы привыкли считать, что только кошки боятся воды, но как и некоторые кошки любят купаться, так и некоторые собаки до жути боятся воды. Не секрет, что многие собаки не любят принимать ванну, но подурачиться на берегу реки или озера это всегда пожалуйста. Сегодня мы покажем вам 14 уморительных пёсиков, которые бояться и того и другого, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Эти потешные собаки не в восторге от водных процедур
Эти потешные собаки не в восторге от водных процедур
Эти потешные собаки не в восторге от водных процедур
Эти потешные собаки не в восторге от водных процедур
Эти потешные собаки не в восторге от водных процедур
Эти потешные собаки не в восторге от водных процедур
Эти потешные собаки не в восторге от водных процедур
Эти потешные собаки не в восторге от водных процедур
Эти потешные собаки не в восторге от водных процедур
Эти потешные собаки не в восторге от водных процедур
Эти потешные собаки не в восторге от водных процедур
Эти потешные собаки не в восторге от водных процедур
Эти потешные собаки не в восторге от водных процедур
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 Теги: собаки, вода

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Сегодня, 20:40 » Автор: Анна Мартынова
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