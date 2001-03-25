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Раздел: Курьезы  
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Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторитьСмех, да и только.

Замена сахара солью, намазывание мыла прозрачным лаком для ногтей и натягивание пищевой пленки над унитазом слегка устарели. Есть новые способы коварно разыграть коллег и друзей в самый веселый день года, и мы о них расскажем. Но помните: если вы решили подшутить над-кем-то, удовольствие должны получить обе стороны.

Делимся лучшими розыгрышами от пользователей сети и напоминает, что принимать пищу из рук других людей и поворачиваться к ним спиной 1 апреля себе дороже, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Дождитесь, пока «жертва» оставит телефон без присмотра, и замените свое имя в списке контактов на слово «мама». Теперь пишите странные СМС

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


Распечатайте и вырежьте силуэты насекомых. Наклейте с обратной стороны плафона. Их станет видно, как только лампу включат

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


Устройте для коллег полосу препятствий на пути к рабочему месту

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


Вырежьте и наклейте на дно любимой кружки вашего коллеги изображение пятачка

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


Установите пирамиду из стаканчиков на входе в кабинет. Самые коварные могут налить в них воды. Самые добрые — шампанского

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


Заставьте коллег поверить, что принтер теперь управляется голосом

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


Наденьте кучу канцелярских резинок на смартфон друга или коллеги

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


Заклейте зеркало предупреждением

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


«Зеркало не работает. Пожалуйста, не используйте его. Извините за доставленные неудобства».

Повесьте в офисе возмутительное объявление

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


Замените туалетную бумагу скотчем

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


«Удачи!»

Или стяните рулон пластиковой стяжкой

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


Повысьте «уровень сложности» на унитазе

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


Или инсценируйте посещение туалета инопланетянами

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


Замените семейный портрет на фотографию знаменитости

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


Прикрепите канцелярские кнопки скотчем к двери, а за дверь положите воздушный шарик. Эффектное появление коллег гарантировано

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


Заморозьте хрустящие колечки с молоком и подайте их на завтрак

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить


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А еще из таких колечек получаются отличные «семена пончиков» в подарок друзьям и коллегам

Смешные первоапрельские розыгрыши, которые захочется повторить
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 Теги: приколы, розыгрыш

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Сегодня, 20:36 » Автор: Анна Мартынова
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