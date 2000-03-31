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Раздел: Курьезы  
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Смешные животные, которых сильно удивили

Смешные животные, которых сильно удивилиИх глаза говорят о многом.

Никто не знает,что так шокировало этих зверьков,но выглядели они в этот момент очень забавно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
Смешные животные, которых сильно удивили
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 Теги: Животные, шок

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Вчера, 23:36 » Автор: Анна Мартынова
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