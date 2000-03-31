Раздел: Курьезы
Смешные животные, которых сильно удивили
Их глаза говорят о многом.
Никто не знает,что так шокировало этих зверьков,но выглядели они в этот момент очень забавно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Никто не знает,что так шокировало этих зверьков,но выглядели они в этот момент очень забавно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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