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Соцсети обсуждают «Кернеса», работающего в Днепре дворником
Двойник Кернеса наводит в Днепре порядок.
В коммунальном предприятии "УРЕА" городского совета Днепра работает мужчина, который очень похож на украинского политика, городского главу Харькова Геннадия Кернеса. О сходстве сотрудника с харьковским мэром написал городской глава Днепра Борис Филатов на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив соответствующие фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
По словам Филатова, мужчину-двойника Кернеса зовут Анатолий, он работает местным дворником.
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"Узнали? Нет, нет. Это не тот, о ком вы подумали. Это - Толик. Он у нас в КП "УРЕА" работает. Как говорится "на лопате". Хороший человек. Толик обещает, что скоро мы вместе с ним наведем в Днепре порядок. Как в Харькове", - говорится в сообщении мэра Днепра.
В коммунальном предприятии "УРЕА" городского совета Днепра работает мужчина, который очень похож на украинского политика, городского главу Харькова Геннадия Кернеса. О сходстве сотрудника с харьковским мэром написал городской глава Днепра Борис Филатов на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив соответствующие фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
По словам Филатова, мужчину-двойника Кернеса зовут Анатолий, он работает местным дворником.
Читайте также: Как в Припяти: соцсети обсуждают мрачное фото Киева
"Узнали? Нет, нет. Это не тот, о ком вы подумали. Это - Толик. Он у нас в КП "УРЕА" работает. Как говорится "на лопате". Хороший человек. Толик обещает, что скоро мы вместе с ним наведем в Днепре порядок. Как в Харькове", - говорится в сообщении мэра Днепра.
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