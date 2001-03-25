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Соцсети обсуждают «Кернеса», работающего в Днепре дворником

Соцсети обсуждают «Кернеса», работающего в Днепре дворником Двойник Кернеса наводит в Днепре порядок.

В коммунальном предприятии "УРЕА" городского совета Днепра работает мужчина, который очень похож на украинского политика, городского главу Харькова Геннадия Кернеса. О сходстве сотрудника с харьковским мэром написал городской глава Днепра Борис Филатов на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив соответствующие фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.

По словам Филатова, мужчину-двойника Кернеса зовут Анатолий, он работает местным дворником.

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"Узнали? Нет, нет. Это не тот, о ком вы подумали. Это - Толик. Он у нас в КП "УРЕА" работает. Как говорится "на лопате". Хороший человек. Толик обещает, что скоро мы вместе с ним наведем в Днепре порядок. Как в Харькове", - говорится в сообщении мэра Днепра.

Соцсети обсуждают «Кернеса», работающего в Днепре дворником
Соцсети обсуждают «Кернеса», работающего в Днепре дворником

Соцсети обсуждают «Кернеса», работающего в Днепре дворником
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 Теги: Кернес, двойник

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Сегодня, 17:21 » Автор: Анна Мартынова
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