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Раздел: Курьезы  
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Украинские пограничники повеселили первоапрельским розыгрышем

Украинские пограничники повеселили первоапрельским розыгрышемИ пограничники любят шутить.

Госпогранслужба Украины опубликовала видео, на котором показано, как с помощью сотрудников зоопарка готовят новых "помощников" для охраны водных границ страны. В частности – на Дунае, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В видео сказано, что крокодилы заступят на охрану границ уже этой весной, как только достаточно потеплеет.

Директор Одесского зоопарка сообщил, что Госпогранслужба якобы обратилась с просьбой дать на время весенне-летнего сезона крокодилов, чтобы помочь в обеспечении охраны объектов.

И в этом есть резон, ведь крокодилы отлично видят под водой, могут выпрыгивать из воды на два метра и бесшумно приближаться к объектам, в том числе и к нарушителям границы.

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Это прекрасное видео, естественно, является первоапрельской шуткой от Госпогранслужбы.

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 Теги: розыгрыш, пограничники

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Сегодня, 17:40 » Автор: Анна Мартынова
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