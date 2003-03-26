Раздел: Курьезы
Украинские пограничники повеселили первоапрельским розыгрышем
И пограничники любят шутить.
Госпогранслужба Украины опубликовала видео, на котором показано, как с помощью сотрудников зоопарка готовят новых "помощников" для охраны водных границ страны. В частности – на Дунае, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В видео сказано, что крокодилы заступят на охрану границ уже этой весной, как только достаточно потеплеет.
Директор Одесского зоопарка сообщил, что Госпогранслужба якобы обратилась с просьбой дать на время весенне-летнего сезона крокодилов, чтобы помочь в обеспечении охраны объектов.
И в этом есть резон, ведь крокодилы отлично видят под водой, могут выпрыгивать из воды на два метра и бесшумно приближаться к объектам, в том числе и к нарушителям границы.
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Это прекрасное видео, естественно, является первоапрельской шуткой от Госпогранслужбы.
Госпогранслужба Украины опубликовала видео, на котором показано, как с помощью сотрудников зоопарка готовят новых "помощников" для охраны водных границ страны. В частности – на Дунае, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В видео сказано, что крокодилы заступят на охрану границ уже этой весной, как только достаточно потеплеет.
Директор Одесского зоопарка сообщил, что Госпогранслужба якобы обратилась с просьбой дать на время весенне-летнего сезона крокодилов, чтобы помочь в обеспечении охраны объектов.
И в этом есть резон, ведь крокодилы отлично видят под водой, могут выпрыгивать из воды на два метра и бесшумно приближаться к объектам, в том числе и к нарушителям границы.
Читайте также: Соцсети повеселили шуточные поздравления к 8 марта
Это прекрасное видео, естественно, является первоапрельской шуткой от Госпогранслужбы.
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