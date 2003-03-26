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Раздел: Курьезы  
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Омелян развеселил новостью о марсоходах Маска от завода Антонова

Омелян развеселил новостью о марсоходах Маска от завода АнтоноваВот это новость!

Как ты знаешь, Владимир Омелян и Илон Маск – лепшие друзья. По крайней мере, если верить громким заявлениям украинского министра инфраструктуры. Так же, как ты знаешь, Маск спит и видит, как колонизировал Марс. И в этом деле ему поможет Украина, передает Хроника.инфо со ссылкой на topgir.com.ua.

Согласно последним заявлениям Омеляна, которые он распространил в соцсетях, он договорился с основателем Tesla о производстве марсоходов на заводе Антонова. Первый прототип будет представлен 1 апреля 2019 года, то есть, ровно через год. По предварительным данным, марсоход украинского производства получит название DPT (от «don’t panic Tesla»).

Омелян развеселил новостью о марсоходах Маска от завода Антонова


К тому же времени Омелян намерен запустить гиперлуп, причем есть вероятность, что сверхбыстрый сверхзвуковой поезд Hyperloop в Украине будет курсировать именно от метро Святошино (где находится завод Антонов) до Одессы, где Омелян намерен запустить сверхбыструю подводную лодку, которая будет идти прямиком в Силиконовую долину.

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Также напомним, что ровно два года назад, 1 апреля 2016 года, Маск заявил о строительстве завода Тесла в Закарпатье.

Омелян развеселил новостью о марсоходах Маска от завода Антонова
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 Теги: Омелян, Илон Маск

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Сегодня, 18:40 » Автор: Анна Мартынова
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Шурик  
Сегодня, 18:50

Да не не Антонов будет делать, а обуховская фабрика туалетной бумаги, у них лучше выходит.

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