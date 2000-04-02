Раздел: Курьезы
Прикольные фотки, которые сложно объяснить логически
Они вызывают много вопросов.
Часто так случается, что жизнь преподносит сюрпризы с той стороны, откуда не ждали. У одних они могут проявляться странных соседей на лавочке, а на крытой парковке оказывается засыпанной снегом машина. Мы собрали 17 фото, при взгляде на которые возникает больше вопросов, чем ответов, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
Часто так случается, что жизнь преподносит сюрпризы с той стороны, откуда не ждали. У одних они могут проявляться странных соседей на лавочке, а на крытой парковке оказывается засыпанной снегом машина. Мы собрали 17 фото, при взгляде на которые возникает больше вопросов, чем ответов, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Прикольные фотки, которые наверняка оценят перфекционисты
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