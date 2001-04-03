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В Японии собака возглавила местный вокзал

В Японии собака возглавила местный вокзалЗаместителем станет возлюбленная собаки.

Пса Васао назначили почетным начальником железнодорожной станции в японском городе Адзигасава, префектура Аомори, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.

В субботу, 1 апреля, на площади перед станцией Адзигасава прошла церемония, во время которой глава проекта Васао Такэси Кудо зачитал письмо о назначении собаки. Заместителем Васао будет служить его подруга Цубаки, а их двухлетняя дочь Темэ станет стажером.

В тот же день они приступили к своим обязанностям и поприветствовали прибывающий на Адзигасаву прогулочный поезд. Туристы махали собакам из окон и фотографировали их.

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В 2007 году назначение кота по кличке Тама почетным начальником бедствующей станции в японском городе Кинокава спасло железную дорогу от банкротства. Железнодорожный кот превратился в местную достопримечательность и привлек столько туристов, что по линии пустили дополнительный состав, разрисованный кошками, а в городе открыли магазин, торгующий сувенирами с его изображением.
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 Теги: собака, Япония

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Сегодня, 13:58 » Автор: Анна Мартынова
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