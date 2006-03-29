Раздел: Курьезы
Кот, «играющий» шансон, стал любимчиком жителей Минска
Кот играет под "фонограмму".
В Минске журналисты обнаружили кота, который "играл" шансон в одном из подземных переходов столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Кота зовут Василий Алибабаевич. Его выкинули на улицу, потому что он пометил квартиру.
"Бомж может вонять, и я не отказался от этого кота, потому что он тоже воняет", – сказал его хозяин Руслан Сурский-Розенберг.
Также он отметил, что "кот играет под фонограмму, как известный исполнитель"
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Хозяин кота приехал в Минск "по делам", и позже вернется с ним обратно в Москву.
В Минске журналисты обнаружили кота, который "играл" шансон в одном из подземных переходов столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Кота зовут Василий Алибабаевич. Его выкинули на улицу, потому что он пометил квартиру.
"Бомж может вонять, и я не отказался от этого кота, потому что он тоже воняет", – сказал его хозяин Руслан Сурский-Розенберг.
Также он отметил, что "кот играет под фонограмму, как известный исполнитель"
Читайте также: Уморительная подборка собак, играющий в прятки
Хозяин кота приехал в Минск "по делам", и позже вернется с ним обратно в Москву.
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