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Раздел: Курьезы  
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Кот, «играющий» шансон, стал любимчиком жителей Минска

Кот, «играющий» шансон, стал любимчиком жителей МинскаКот играет под "фонограмму".

В Минске журналисты обнаружили кота, который "играл" шансон в одном из подземных переходов столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Кота зовут Василий Алибабаевич. Его выкинули на улицу, потому что он пометил квартиру.

"Бомж может вонять, и я не отказался от этого кота, потому что он тоже воняет", – сказал его хозяин Руслан Сурский-Розенберг.

Также он отметил, что "кот играет под фонограмму, как известный исполнитель"

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Хозяин кота приехал в Минск "по делам", и позже вернется с ним обратно в Москву.

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 Теги: кот, Минск

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Сегодня, 14:14 » Автор: Анна Мартынова
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