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Самая грустная собака Германии имеет тысячи фанатов

Самая грустная собака Германии имеет тысячи фанатов"Брови" придают собаку грустный вид.

Вы когда-нибудь пытались представить собаку с бровями? В Германии нашли такую собаку, но она очень грустная, передает Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.

Знакомьтесь, это Мадам Брови (Madame Eyebrows) - английский бульдог, который живет в Германии, и уже стал настоящей звездой сети из-за своего невеселого вида. Именно серые пятна над глазами создают иллюзию того, что у пса есть брови, а также делает его мордочку расстроенной.

Владелица Мадам Брови Янина рассказала, что на самом деле ее домашний любимец очень веселый и глупый в хорошем смысле.

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"В реальной жизни стоит увидеть ее всего несколько минут, чтобы понять, как она счастлива. Мы видим не только печальную мордашку, а и то, как она нас любит", - делится Янина.

Самая грустная собака Германии имеет тысячи фанатов
Самая грустная собака Германии имеет тысячи фанатов
Самая грустная собака Германии имеет тысячи фанатов
Самая грустная собака Германии имеет тысячи фанатов
Самая грустная собака Германии имеет тысячи фанатов
Самая грустная собака Германии имеет тысячи фанатов
Самая грустная собака Германии имеет тысячи фанатов
Самая грустная собака Германии имеет тысячи фанатов
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 Теги: собака, Германия

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Сегодня, 15:59 » Автор: Анна Мартынова
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