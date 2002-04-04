Раздел: Курьезы
Самая грустная собака Германии имеет тысячи фанатов
"Брови" придают собаку грустный вид.
Вы когда-нибудь пытались представить собаку с бровями? В Германии нашли такую собаку, но она очень грустная, передает Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Знакомьтесь, это Мадам Брови (Madame Eyebrows) - английский бульдог, который живет в Германии, и уже стал настоящей звездой сети из-за своего невеселого вида. Именно серые пятна над глазами создают иллюзию того, что у пса есть брови, а также делает его мордочку расстроенной.
Владелица Мадам Брови Янина рассказала, что на самом деле ее домашний любимец очень веселый и глупый в хорошем смысле.
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"В реальной жизни стоит увидеть ее всего несколько минут, чтобы понять, как она счастлива. Мы видим не только печальную мордашку, а и то, как она нас любит", - делится Янина.
Вы когда-нибудь пытались представить собаку с бровями? В Германии нашли такую собаку, но она очень грустная, передает Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Знакомьтесь, это Мадам Брови (Madame Eyebrows) - английский бульдог, который живет в Германии, и уже стал настоящей звездой сети из-за своего невеселого вида. Именно серые пятна над глазами создают иллюзию того, что у пса есть брови, а также делает его мордочку расстроенной.
Владелица Мадам Брови Янина рассказала, что на самом деле ее домашний любимец очень веселый и глупый в хорошем смысле.
Читайте также: Вот как выглядит самая фотогеничная в мире собака
"В реальной жизни стоит увидеть ее всего несколько минут, чтобы понять, как она счастлива. Мы видим не только печальную мордашку, а и то, как она нас любит", - делится Янина.
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