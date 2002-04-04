Раздел: Курьезы
Вытиратель слез: японки заплатят кругленькую сумму мужчинам-«жилеткам»
Странная вакансия.
В Японии появилась услуга, которая помогает женщинам справляться со стрессом на работе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Чтобы избавиться от негативных эмоций японки могут нанять симпатичных мужчин, которые придут к ним на работу и утешат их если они плачут. Зовется такой человек «икемесо».
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Чтобы забронировать икемесо, нужно просто позвонить в компанию и выбрать одного из семи доступных мужчин. Стоимость услуги — 7900 иен, это почти 2 тысячи гривен
В Японии появилась услуга, которая помогает женщинам справляться со стрессом на работе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Чтобы избавиться от негативных эмоций японки могут нанять симпатичных мужчин, которые придут к ним на работу и утешат их если они плачут. Зовется такой человек «икемесо».
Читайте также: Google предлагает «кругленькую» сумму хакеру, взломавшему ноутбук
Чтобы забронировать икемесо, нужно просто позвонить в компанию и выбрать одного из семи доступных мужчин. Стоимость услуги — 7900 иен, это почти 2 тысячи гривен
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