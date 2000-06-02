Раздел: Курьезы
CNN позабавила конфузом с названием России
В соцсетях гадают, что журналисты имели ввиду.
В эфире американского телеканала CNN во время показа ролика о России, название страны кириллическим шрифтом было написано неправильно, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На конфуз обратили внимание журналисты Russia Today и написали об этом в Telegram-канале.
"Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию", — говорится в комментарии RT.
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Так, слово "Россия" было неправильно написано на мультимедийном экране, который был установлен за телеведущим. Название страны, написанное кириллицей, закрашивается в красный цвет и переводится на латиницу. В первом случае показа названия РФ назвали "PUCCИЯ".
В эфире американского телеканала CNN во время показа ролика о России, название страны кириллическим шрифтом было написано неправильно, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На конфуз обратили внимание журналисты Russia Today и написали об этом в Telegram-канале.
"Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию", — говорится в комментарии RT.
Читайте также: В МОК постебались над эпичным конфузом России на Олимпиаде
Так, слово "Россия" было неправильно написано на мультимедийном экране, который был установлен за телеведущим. Название страны, написанное кириллицей, закрашивается в красный цвет и переводится на латиницу. В первом случае показа названия РФ назвали "PUCCИЯ".
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