» » CNN позабавила конфузом с названием России
Раздел: Курьезы  
0

CNN позабавила конфузом с названием России

CNN позабавила конфузом с названием РоссииВ соцсетях гадают, что журналисты имели ввиду.

В эфире американского телеканала CNN во время показа ролика о России, название страны кириллическим шрифтом было написано неправильно, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

На конфуз обратили внимание журналисты Russia Today и написали об этом в Telegram-канале.

"Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию", — говорится в комментарии RT.

Читайте также: В МОК постебались над эпичным конфузом России на Олимпиаде

Так, слово "Россия" было неправильно написано на мультимедийном экране, который был установлен за телеведущим. Название страны, написанное кириллицей, закрашивается в красный цвет и переводится на латиницу. В первом случае показа названия РФ назвали "PUCCИЯ".

CNN позабавила конфузом с названием России

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: CNN, конфуз

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:11 » Автор: Анна Мартынова
     42
     0

Похожие новости по теме

«Сломали ихнюю душу»: Захарченко отличился эпичным конфузом «Сломали ихнюю душу»: Захарченко отличился эпичным конфузом

Очередная досадная ошибка.

В МОК постебались над эпичным конфузом России на Олимпиаде В МОК постебались над эпичным конфузом России на Олимпиаде

Конфуз с олимпийским кольцом запомнился надолго.

Немножко перепутали Немножко перепутали": в сети хохочут над конфузом российского канала

Пропагандистское рашаТВ круто опозорилось в Twitter.

Немножко перепутали Немножко перепутали": в сети хохочут над конфузом кремлевского канала

Известный телеканал в РФ опозорился с футболистом сборной России.

Украинцы посмеялись над очередным конфузом кремлевских СМИ Украинцы посмеялись над очередным конфузом кремлевских СМИ

Журналисты допустили смешную ошибку.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх