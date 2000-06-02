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Раздел: Курьезы  
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Велосипедист решил проучить мешающих ему пешеходов

Велосипедист решил проучить мешающих ему пешеходовПарень решил всерьез заняться воспитанием лондонцев

Лондонский велосипедист пришел в неистовство от того, что пешеходы используют велодорожки и блокируют проезд, и решил отомстить необычным образом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Вместо обычного звонка, на который люди реагировали вяло, он решил использовать пневматический горн – специальное устройство, создающее громкий звук и обычно использующееся для сигнализации. Свою акцию он снял на видео и выложил в интернет.

«Я сыт по горло тем, что люди ходят по велосипедной дорожке. Они даже не понимают, что это кому-то мешает. Я решил оповестить их пневматическим горном, чтобы сделать свое присутствие более заметным», – написал велосипедист под выложенным роликом на YouTube.

Видеозапись показывает, как велосипедист прикрепляет устройство к рулю и быстро едет по дороге, оповещая людей громкой сигнализацией. Пешеходы в панике разбегаются в разные стороны. Однако не все спокойно реагировали на его выходку. Камера зафиксировала, как один из пешеходов рассердился на действия мужчины и пытался его избить.

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В конце концов борьба парня за свои права и велосипедную дорожку превратилась в назойливую погоню за пешеходами и беспрестанное гудение.

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 Теги: велосипедист, пешеходы

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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