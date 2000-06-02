Раздел: Курьезы
Велосипедист решил проучить мешающих ему пешеходов
Парень решил всерьез заняться воспитанием лондонцев
Лондонский велосипедист пришел в неистовство от того, что пешеходы используют велодорожки и блокируют проезд, и решил отомстить необычным образом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Вместо обычного звонка, на который люди реагировали вяло, он решил использовать пневматический горн – специальное устройство, создающее громкий звук и обычно использующееся для сигнализации. Свою акцию он снял на видео и выложил в интернет.
«Я сыт по горло тем, что люди ходят по велосипедной дорожке. Они даже не понимают, что это кому-то мешает. Я решил оповестить их пневматическим горном, чтобы сделать свое присутствие более заметным», – написал велосипедист под выложенным роликом на YouTube.
Видеозапись показывает, как велосипедист прикрепляет устройство к рулю и быстро едет по дороге, оповещая людей громкой сигнализацией. Пешеходы в панике разбегаются в разные стороны. Однако не все спокойно реагировали на его выходку. Камера зафиксировала, как один из пешеходов рассердился на действия мужчины и пытался его избить.
Читайте также: В столице велосипедист попал под колёса авто
В конце концов борьба парня за свои права и велосипедную дорожку превратилась в назойливую погоню за пешеходами и беспрестанное гудение.
Лондонский велосипедист пришел в неистовство от того, что пешеходы используют велодорожки и блокируют проезд, и решил отомстить необычным образом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Вместо обычного звонка, на который люди реагировали вяло, он решил использовать пневматический горн – специальное устройство, создающее громкий звук и обычно использующееся для сигнализации. Свою акцию он снял на видео и выложил в интернет.
«Я сыт по горло тем, что люди ходят по велосипедной дорожке. Они даже не понимают, что это кому-то мешает. Я решил оповестить их пневматическим горном, чтобы сделать свое присутствие более заметным», – написал велосипедист под выложенным роликом на YouTube.
Видеозапись показывает, как велосипедист прикрепляет устройство к рулю и быстро едет по дороге, оповещая людей громкой сигнализацией. Пешеходы в панике разбегаются в разные стороны. Однако не все спокойно реагировали на его выходку. Камера зафиксировала, как один из пешеходов рассердился на действия мужчины и пытался его избить.
Читайте также: В столице велосипедист попал под колёса авто
В конце концов борьба парня за свои права и велосипедную дорожку превратилась в назойливую погоню за пешеходами и беспрестанное гудение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
153
0
Оставьте свой комментарий