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Раздел: Курьезы  
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Житель Англии застрял на дереве, спасая попугая

Житель Англии застрял на дереве, спасая попугаяНа помощь ему приехали пожарные.

В английском городе Эрли, графство Беркшир, пожарной команде пришлось снимать с дерева мужчину, который залез туда за попугаем и не сумел спуститься. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ленту.

Крупный зеленый попугай ухитрился выбраться из клетки, улетел на улицу и сел на дерево. Хозяин погнался за ним и вскарабкался на ветку. Оказавшись сверху, он понял, что спуститься тем же способом уже сможет.

На помощь ему приехали пожарные. Чтобы снять мужчину с дерева при помощи лестницы, понадобилось 35 минут. Пока он спускался, птица снова сбежала. Куда она полетела, неизвестно, однако в местной группе Facebook о пропавших питомцах вскоре появился снимок раненого зеленого попугая, который сделала живущая неподалеку женщина.

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В апреле сообщалось, что в британском графстве Чешир беглый кот, три дня просидевший на одном дереве, сразу после спасения застрял на другом. Оба раза ему помогала спуститься сотрудница Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными.
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 Теги: Англия, попугай

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Сегодня, 08:23 » Автор: Татьяна Ларина
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