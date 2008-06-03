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Раздел: Курьезы  
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Снимки, доказывающие, что и у природы есть чувство юмора

Снимки, доказывающие, что и у природы есть чувство юмораМатушка-природа никогда не перестанет нас удивлять и восхищать самыми необычными и даже смешными способами.

Вы выращиваете фрукты или овощи? Тогда вы понимаете, о чем мы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz

Иногда попадаются плоды такой формы, что начинает казаться, что природа хотела нам что-то сказать. Ну или у нее просто отменная фантазия и чувство юмора, пишет NewsOboz.org со ссылкой на adfave.

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Убедитесь сами!

Снимки, доказывающие, что и у природы есть чувство юмора
Снимки, доказывающие, что и у природы есть чувство юмора
Снимки, доказывающие, что и у природы есть чувство юмора
Снимки, доказывающие, что и у природы есть чувство юмора
Снимки, доказывающие, что и у природы есть чувство юмора
Снимки, доказывающие, что и у природы есть чувство юмора
Снимки, доказывающие, что и у природы есть чувство юмора
Снимки, доказывающие, что и у природы есть чувство юмора
Снимки, доказывающие, что и у природы есть чувство юмора
Снимки, доказывающие, что и у природы есть чувство юмора
Снимки, доказывающие, что и у природы есть чувство юмора
Снимки, доказывающие, что и у природы есть чувство юмора
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 Теги: природа, юмор

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Сегодня, 17:45 » Автор: Татьяна Ларина
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