Раздел: Курьезы
Снимки, доказывающие, что и у природы есть чувство юмора
Матушка-природа никогда не перестанет нас удивлять и восхищать самыми необычными и даже смешными способами.
Вы выращиваете фрукты или овощи? Тогда вы понимаете, о чем мы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz
Иногда попадаются плоды такой формы, что начинает казаться, что природа хотела нам что-то сказать. Ну или у нее просто отменная фантазия и чувство юмора, пишет NewsOboz.org со ссылкой на adfave.
Читайте также: У природы тоже есть чувство юмора. Фото
Убедитесь сами!
Вы выращиваете фрукты или овощи? Тогда вы понимаете, о чем мы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz
Иногда попадаются плоды такой формы, что начинает казаться, что природа хотела нам что-то сказать. Ну или у нее просто отменная фантазия и чувство юмора, пишет NewsOboz.org со ссылкой на adfave.
Читайте также: У природы тоже есть чувство юмора. Фото
Убедитесь сами!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
833
0
Оставьте свой комментарий