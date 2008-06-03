Раздел: Курьезы
Известный художник высмеял баннер с изображением Юлии Тимошенко
Соответствующую фотографию он опубликовал в Facebook.
Украинский художник Андрей Ермоленко высмеял баннер с изображением бывшего премьера Юлии Тимошенко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Надпись на баннере "Новий курс України. Нові можливості для кожного" художник сменил на "Новий курс України. 1 USD - 1000000000 ГРН".
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Андрей Ермоленко создал серию плакатов о бойкоте Чемпионата мира, который начнется в России 14 июня. Они стали хитом в соцсетях и СМИ и вызвали возмущение в России.
Украинский художник Андрей Ермоленко высмеял баннер с изображением бывшего премьера Юлии Тимошенко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Надпись на баннере "Новий курс України. Нові можливості для кожного" художник сменил на "Новий курс України. 1 USD - 1000000000 ГРН".
Читайте также: Известный художник высмеял установку памятной доски Сталину в Москве
Андрей Ермоленко создал серию плакатов о бойкоте Чемпионата мира, который начнется в России 14 июня. Они стали хитом в соцсетях и СМИ и вызвали возмущение в России.
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