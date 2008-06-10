Раздел: Курьезы
Защищающий лес орангутанг устроил «схватку» с бульдозером
Орангутанги страдают от вырубки леса.
В Индонезии разъяренный орангутан вступил в неравную схватку с бульдозером, разрушающим его лес и дом орангутан. На кадрах видно, как машинист скидывает примата на землю, но он поднимается и пытается забраться к нему в кабину.
Схватка закончилась поражением животного. Отважного орангутана нейтрализовали дротиком с усыпляющим веществом. После специалисты центра дикой природы переселили его в безопасное место.
По данным WWF, мировая популяция орангутанов сократилась наполовину за последние 60 лет. Сегодня человекообразные обезьяны под угрозой исчезновения в дикой природе.За последние 20 лет было уничтожено 55 процентов лесов в ареале обитания вида.
Из-за вырубки лесов на острове Борнео погибли 150 тыс. орангутанов.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
По прогнозам специалистов, к 2025 году их число сократится до 45 тысяч, а спустя еще 50 лет они исчезнут вовсе.
В Индонезии разъяренный орангутан вступил в неравную схватку с бульдозером, разрушающим его лес и дом орангутан. На кадрах видно, как машинист скидывает примата на землю, но он поднимается и пытается забраться к нему в кабину.
Схватка закончилась поражением животного. Отважного орангутана нейтрализовали дротиком с усыпляющим веществом. После специалисты центра дикой природы переселили его в безопасное место.
По данным WWF, мировая популяция орангутанов сократилась наполовину за последние 60 лет. Сегодня человекообразные обезьяны под угрозой исчезновения в дикой природе.За последние 20 лет было уничтожено 55 процентов лесов в ареале обитания вида.
Из-за вырубки лесов на острове Борнео погибли 150 тыс. орангутанов.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
По прогнозам специалистов, к 2025 году их число сократится до 45 тысяч, а спустя еще 50 лет они исчезнут вовсе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
157
0
Оставьте свой комментарий