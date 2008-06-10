Защищающий лес орангутанг устроил «схватку» с бульдозером

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В Индонезии разъяренный орангутан вступил в неравную схватку с бульдозером, разрушающим его лес и дом орангутан. На кадрах видно, как машинист скидывает примата на землю, но он поднимается и пытается забраться к нему в кабину.Схватка закончилась поражением животного. Отважного орангутана нейтрализовали дротиком с усыпляющим веществом. После специалисты центра дикой природы переселили его в безопасное место.По данным WWF, мировая популяция орангутанов сократилась наполовину за последние 60 лет. Сегодня человекообразные обезьяны под угрозой исчезновения в дикой природе.За последние 20 лет было уничтожено 55 процентов лесов в ареале обитания вида.Из-за вырубки лесов на острове Борнео погибли 150 тыс. орангутанов.По прогнозам специалистов, к 2025 году их число сократится до 45 тысяч, а спустя еще 50 лет они исчезнут вовсе.