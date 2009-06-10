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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»

Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»Что-то явно пошло не по плану.

Порой бывает очень сложно не переступить грань дозволенного и не переборщить. Но эти люди явно не знакомы с понятием меры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»
Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»
Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»
Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»
Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»
Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»
Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»
Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»
Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»
Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»
Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»
Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»
Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»
Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»
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 Теги: приколы, фотки

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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