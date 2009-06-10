Раздел: Курьезы
Прикольные фотки людей, которые слегка «переборщили»
Что-то явно пошло не по плану.
Порой бывает очень сложно не переступить грань дозволенного и не переборщить. Но эти люди явно не знакомы с понятием меры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Прикольные фотки людей, которые не любят стесняться
Порой бывает очень сложно не переступить грань дозволенного и не переборщить. Но эти люди явно не знакомы с понятием меры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Прикольные фотки людей, которые не любят стесняться
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
855
0
Оставьте свой комментарий