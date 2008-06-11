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Волонтеры показали забавную фотку с украинскими военными

Волонтеры показали забавную фотку с украинскими военнымиДаже здесь жизнь идет своим чередом.

Украинские волонтеры опубликовали в сети смешное фото украинских военных на Донбассе, которые якобы ждут наступления пророссийских боевиков, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Соответствующее фото появилось на Facebook-странице фонда "Вернись живым". На снимке защитники Украины улыбаются и без спешки потребляют пищу.

"Так выглядят наши ребята, когда им говорят, что боевики готовятся к наступлению. На Светлодарськой дуге горячо уже не первый год, однако защитники Украины не теряют хорошего настроения и чувства юмора – говорят, без последнего на войне вообще никуда", – говорится в сообщении волонтеров.

Волонтеры показали забавную фотку с украинскими военными


О веселых мгновениях украинских бойцов на передовой свидетельствуют и другие фото, опубликованные в Facebook-сообществе. На одном из них - трое новорожденных котят и кошка Киця. Животные живут на Авдеевской промзоне, буквально в ста метрах от позиций боевиков.

"Фото, которое вы видите ниже, было сделано во время боя. Пока совсем рядом свистели вражеские пули, Киця кормила котят и даже не подавала вида, что что-то может угрожать ей или малышу. Когда-то мама-кошка была домашней, однако, ее, скорее всего, просто бросили на войне. Сейчас Кицей и ее малышами занимаются бойцы 92-й ОМБр. Они держат оборону на передовой Донбасса ценой собственных жизней, чтобы мы здесь, в тылу, так же, как и Киця на фронте, могли жить спокойной жизнью", - подписан снимок.

Волонтеры показали забавную фотку с украинскими военными


Также на Авдеевской промзоне прямо сейчас цветут розы.

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"Красота и ужас живут рядом. Кусты, обильно покрытые красными цветами, выбиваются на фоне разбитых войной зданий и машин. Ночью здесь не прекращаются вражеские обстрелы, а днем можно увидеть такую нетронутую природную красоту", - говорится под снимком.

Волонтеры показали забавную фотку с украинскими военными
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 Теги: военные, волонтеры

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Сегодня, 10:38 » Автор: Анна Мартынова
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