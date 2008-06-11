Раздел: Курьезы
Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельник
Как тут не улыбаться.
Поднять настроение на весь день могут даже очень сонные домашние любимцы, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Сонно понежиться любят не только люди, но и их домашние любимцы.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Но такой сон может здорово поднять настроение и зарядить хозяев позитивом на тяжелый понедельник.
Поднять настроение на весь день могут даже очень сонные домашние любимцы, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Сонно понежиться любят не только люди, но и их домашние любимцы.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Но такой сон может здорово поднять настроение и зарядить хозяев позитивом на тяжелый понедельник.
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