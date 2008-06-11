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Раздел: Курьезы  
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Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельник

Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельникКак тут не улыбаться.

Поднять настроение на весь день могут даже очень сонные домашние любимцы, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Сонно понежиться любят не только люди, но и их домашние любимцы.

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Но такой сон может здорово поднять настроение и зарядить хозяев позитивом на тяжелый понедельник.

Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельник
Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельник
Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельник
Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельник
Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельник
Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельник
Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельник
Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельник
Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельник
Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельник
Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельник
Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельник
Потешные питомцы, с трудом пережившие понедельник
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 Теги: питомцы, приколы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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